Развеян популярный миф о строителях египетских пирамид

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Строительный эксперт Фёдор Васильев заявил, что информация о бедственном положении рабов, возводивших знаменитые египетские пирамиды, является мифом.
«Рабы, создававшие Большого сфинкса и пирамиды в Древнем Египте, вопреки стереотипному мнению, не были голодными рабами. Рабочих отлично кормили, о чём свидетельствуют обнаруженные на месте стройки остатки баранины, говядины и козлятины. Интересно, что Сфинкс не всегда был песчаного цвета. Ученые обнаружили на нём следы краски: лицо было окрашено в красный, а туловище — в синий и желтый цвета», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Васильев.
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