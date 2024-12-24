РБК: Пациенты с муковисцидозом пожаловались в Генпрокуратуру на препарат-аналог

Техобслуживание газового оборудования в Московской области с начала года провели в 1,7 млн квартир, в том числе в 103 тысячах квартир, доступ в которые ранее был затруднён, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.