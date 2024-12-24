РБК: Пациенты с муковисцидозом пожаловались в Генпрокуратуру на препарат-аналог

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Российские пациенты с редким неизлечимым заболеванием муковисцидоз обратились в Генеральную прокуратуру РФ с жалобой на качество препарата «Трилекса». Это аналог американского оригинального препарата для лечения болезни «Трикафта».
По сообщению РБК, аналогичные коллективные обращения были также направлены в Следственный комитет РФ и в адрес уполномоченной по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. Документ подписали 1,3 тысячи пациентов, большинство из которых — подопечные фонда «Круг добра». Эта организация занимается закупкой лекарств для детей, страдающих редкими заболеваниями.
Авторы обращений просят проверить законность регистрации в России препарата «Трилекса», а также достоверность сведений о его безопасности и эффективности. Кроме того, пациенты попросили проверить информацию о взаимозаменяемости и эквивалентности терапевтического эффекта по отношению к оригинальной «Трикафте».
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Александр Бойцов