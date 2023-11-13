Реконструкция Ярославского шоссе от Пушкина до ЦКАД стартует до конца года

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Дальнейшее расширение ярославского шоссе от городского округа Пушкино до ЦКАД начнётся до конца года. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Пахомов.
«В конце октября обсуждали с руководителем Главгосэкспертизы оперативное прохождение экспертизы проектно-сметной документации дальнейшей реконструкции автодороги М8. Получено положительное заключение. Выявлено и устранено около 300 замечаний», – написал Пахомов в своём телеграм-канале.По его словам, на этом этапе реконструкции автодороги Ярославское шоссе от Пушкина до ЦКАД будет расширено до восьми основных полос и освещено на всём протяжении.
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