Рэпер Oxxxymiron* объявлен в розыск МВД России

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Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило в розыск рэпера-иноагента Oxxxymiron*. Информация об этом появилась розыскной базе ведомства.
В карточке рэпера указано, что он разыскивается по уголовной статье. О какой именно статье идёт речь, не уточняется. Министерство юстиции признало Oxxxymiron* иноагентом в октябре 2022 года. С тех пор он неоднократно привлекался к административной ответственности по ряду статей.
Например, в октябре 2023 года Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал рэпера на 40 тысяч рублей. Он был признан виновным по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ. Тогда исполнитель не предоставил в министерство юстиции в положенный срок сведения о себе как об иноагенте.
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* Признан иноагентом в РФ
Александр Бойцов