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Рэпер Oxxxymiron* объявлен в розыск МВД России

09 мая 2024, 14:43
Фото: istockphoto/Andrey Zhuravlev

Фото: istockphoto/Andrey Zhuravlev

Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило в розыск рэпера-иноагента Oxxxymiron*. Информация об этом появилась розыскной базе ведомства.


В карточке рэпера указано, что он разыскивается по уголовной статье. О какой именно статье идёт речь, не уточняется. Министерство юстиции признало Oxxxymiron* иноагентом в октябре 2022 года. С тех пор он неоднократно привлекался к административной ответственности по ряду статей.

Например, в октябре 2023 года Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал рэпера на 40 тысяч рублей. Он был признан виновным по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ. Тогда исполнитель не предоставил в министерство юстиции в положенный срок сведения о себе как об иноагенте.

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* Признан иноагентом в РФ
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Участника ВОВ Анатолия Олейниченко поздравил с 9 мая глава Одинцовского округа
09 мая 2024, 14:03

Фото: пресс-служба администрации г. о. Одинцово

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов поздравил с Днем Победы участника Великой Отечественной войны Анатолия Олейниченко. Об этом сообщает пресс-служба администрации Одинцовского городского округа.
Во время Великой Отечественной войны Анатолий Кириллович Олейниченко воевал в составе отдельной роты связи тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии. Он был воздушным стрелком дальней авиации.

Ветеран награжден многочисленными медалями, среди которых: «За безупречную службу» 1-й и 2-й степени, «30 лет Советской Армии и Флота», «За боевые заслуги», «40 лет Вооруженных Сил СССР», «50 лет Вооруженных Сил СССР», «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (за воинскую доблесть), медаль в честь 20-летия Победы в ВОВ, а также Орденом «За службу Родине в ВС СССР» 3-й степени.

«Мы чествуем наших героев, уважаемых ветеранов Великой Отечественной войны», — сказал глава Одинцовского округа.
Он отметил, что Анатолий Кириллович всю свою жизнь посвятил военной службе. Ветеран внёс большой вклад в создание «щита», который теперь защищает нашу страну.

Андрею Иванову показали макет книги о жизненном пути Анатолия Кирилловича, которую подготовили его родные.

«Жить в одно время с такими людьми, иметь возможность пообщаться с ними — огромная радость», — добавил он.

Глава Одинцовского округа передал ветерану поздравления от губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева, а также вручил подарки.

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Андрей Воробьёв вместе с семьей Героя России, погибшего на СВО, посетил Парад Победы
09 мая 2024, 14:00

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв посетил Парад Победы вместе со своими детьми и семьей Героя России, погибшего на СВО. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Московской области.
Вдова Александра Сычева самостоятельно воспитывает четверых детей. На торжественное мероприятие в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне супруга Героя приехала со своими сыновьями. Двое дочерей остались дома из-за плохого самочувствия. Андрей Воробьёв рассказал, что семья Героя СВО очень хотела посетить парад.
«Сегодня мы с детьми пришли на Красную Площадь вместе с семьей Героя, его сыновьями, супругой. Они очень хотели быть 9 мая здесь. В этот день хочется пожелать всем нам Победы и мира, отстаивать ценности, о которых говорит наш Президент, не изменять себе. Это очень важно! Я сегодня утром встречался с ветеранами, и они дали нам именно такой наказ», – сообщил Воробьёв.

Он также обратил внимание на то, что важно помнить о Победе, которая досталась такой дорогой ценой. По словам губернатора, в Московской области осталось около 600 участников Великой Отечественной войны.

«Вряд ли все дети смогут пообщаться с теми, кто прошел войну. Им сейчас уже 95-100 лет. Парад проводится как раз для того, чтобы мы все помнили подвиг наших дедов и прадедов», – отметил губернатор.

Фото: Константин Семенец

О том, что семья погибшего на СВО бойца хотела бы посетить Парад Победы, Андрей Воробьёв узнал в конце января, когда навещал их. Вдова бойца СВО выразила Андрею Воробьёву слова благодарности за возможность посетить Парад Победы.

«Хочется поздравить всех с праздником, с Днем Великой Победы! Мы приехали на Парад на Красную Площадь вместе с Андреем Юрьевичем Воробьёвым. Он был у нас в гостях на Рождество, и обещал, что обязательно осуществит мечту детей – привезет их сюда 9 мая. Мы очень благодарны губернатору за исполнение желания. Огромное спасибо! Нам безумно понравилось. Это невероятные ощущения, когда ты видишь, как ребята маршируют по брусчатке, прямо сердце замирает», – рассказала вдова бойца СВО.


Фото: Константин Семенец


Александр Сычев ушел на СВО в 2022 году. За время несения службы он показал достойные результаты, поразил большое количество техники ВСУ. Сычев был оператором дронов 45-й бригады. Однажды боец голыми руками выкинул из окопа вражеский FPV-дрон.

В августе 2023 года Сычев погиб при выполнении воинского долга.

В конце декабря прошлого года в рамках губернаторской Премии «Мы рядом. Доброе дело» Андрей Воробьёв передал семье Сычевых государственную награду - медаль «Золотая звезда», которой был удостоен их папа и муж.

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#всу
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Глава Химок поздравил жительницу блокадного Ленинграда с Днем Победы
09 мая 2024, 13:54

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Химки

В городском округе Химки глава Дмитрий Волошин поздравил с Днем Победы жительницу блокадного Ленинграда Галину Петровну Юркину. Сейчас ей 88 лет. Во время Великой Отечественной Войны Галина Петровна встретила блокаду вместе с матерью, сохранив в памяти дни голода, эвакуации и переезды.
По ее словам, отец отправился на фронт в самые первые дни Великой Отечественной войны. Ее отчаянные воспоминания о последнем прощании с отцом всплывают сейчас в ее рассказах.

«Когда началась война, отец даже ничего не сообщил матери. Собрал вещи и попрощался с нами. Он всегда считал своим долгом защищать Родину. Тогда я еще не понимала, что вижу и обнимаю отца последний раз в своей жизни. Больше папа к нам не вернется, он ушел навсегда», — поделилась воспоминаниями Галина Юркина.
Также она вспомнила, как в репродукторе раздавался голос Левитана, объявляющий о победе Красной Армии. Этот звук означал конец страшной войны и начало новой эпохи для многих, включая Галину.

Переехав в Химки в 1958 году, Галина продолжила свою жизнь, трудясь инженером до пенсии. Ее оптимизм и желание поделиться своими воспоминаниями о военных годах делают ее важным свидетельством истории, передающим опыт молодым поколениям, отметили в пресс-службе администрации г.о. Химки.

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#отец
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День Победы напоминает о цене мира и свободы, заявил Кадыров
Глава Чечни Кадыров: День Победы напоминает о цене мира и свободы
09 мая 2024, 13:32

Фото: сайт Кремля

День Победы — это напоминание о стоимости мира и свободы, считает глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.
Об этом он написал 9 мая в своем Telegram-канале.

Кадыров подчеркнул, что на сегодняшний день воины на западных границах России продолжают бороться за эти ценности, уничтожая проявления национализма.

Кадыров выразил уверенность в том, что окончательная победа будет достигнута. Он также отметил подвиг советских воинов и тружеников тыла, который является ярким примером мужества, самоотверженности и истинного патриотизма.

В этот особенный день он выразил свою благодарность ветеранам Великой Отечественной войны, которые принесли Победу и прошли до самого Берлина. Также он вспомнил героически павших солдат, которые принесли мир и спокойствие на долгие годы.

Кадыров подчеркнул, что память о тех, кто жертвовал своими жизнями во имя Победы, навсегда останется в сердцах.

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В Подмосковье «Единая Россия» принимает участие в парадах у домов ветеранов
09 мая 2024, 12:54

Фото: пресс-служба Московского областного отделения «Единой России»

В Московской области проживает около 700 фронтовиков и инвалидов Великой Отечественной войны. По словам секретаря Московского областного отделения «Единой России» и спикера Мособлдумы Игоря Брынцалова, депутаты, активисты партии и молодогвардейцы поздравляют и благодарят ветеранов в этот День Великой Победы.
В рамках этой инициативы Игорь Брынцалов и глава балашихинского отделения партии «Единая Россия» Сергей Юров встретились с ветераном Александром Золотовым, который вел боевые действия во время войны и продолжал служить после ее окончания. Брынцалов отметил важность исторического вклада ветеранов и их преданность Родине.

«Для меня каждая наша встреча – великая честь и большая радость. Вместе с боевыми товарищами Александр Григорьевич прошагал суровыми тропами войны. Принимал участие в обороне Москвы и освобождал Европу. По его воспоминаниям написано множество статей. Они пропитаны отвагой, мудростью и беззаветной любовью к Родине. Для всех нас – это не просто ценные исторические факты – это урок долга и чести», — заявил Брынцалов.
По всей области проводятся аналогичные мероприятия. В Мытищах активисты «Единой России» под руководством секретаря местного отделения Юлии Купецкой поздравили ветеранов Наталию Беликову и Софию Мелентьеву. В честь этого праздника устроили концерт с участием актеров театра «Огниво», чтобы поддержать героических ветеранов.

София Мелентьева, которая прошла боевой путь через Европу, и Наталия Беликова, которая вместе со своим мужем служила во время войны, получили заслуженные награды и признание за свой вклад в Победу.

Празднование Дня Победы продолжается в других городах, включая Щелково и Павлово-Посадский. Здесь тоже проводятся торжества с участием ветеранов и выступлений местных артистов. Все эти мероприятия напоминают о важности и ценности памяти о Победе и о том, как важно передавать исторический опыт будущим поколениям.

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Беспилотники впервые атаковали НПЗ в Башкирии
09 мая 2024, 12:26

Фото: iStock/dzika_mrowka

Первый раз в истории Башкирии беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали нефтеперерабатывающий завод «Салаватнефтеоргсинтез».
Об этом сообщил Telegram-канал Baza. На территории предприятия произошел пожар.

Авторы канала уточнили, что на территории завода возник пожар. По предварительным данным, пострадавших нет.

В конце марта 2024 года в непосредственной близости от Уфы был замечен беспилотный летательный аппарат. Диспетчеры, основываясь на имеющихся данных, заявили, что это не оказало влияния на безопасность.

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Жители Киева несут цветы к Вечному огню, несмотря на перенос Дня Победы
09 мая 2024, 11:47

Фото: iStock/Ruslan Lytvyn

Жители Киева несут цветы к Вечному огню в парке Славы, несмотря на перенос Дня Победы с 9 мая на 8 мая, сообщает украинское издание «Страна».
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о переносе праздника в июне 2023 года.

Отмечается, что у Вечного огня в парке Славы также лежит венок от президента Украины Владимира Зеленского. Однако точное время возложения венка неизвестно.

На фотографиях, опубликованных изданием, видно, что у вечного огня дежурят сотрудники полиции, но массовых мероприятий не наблюдается.

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Путин и лидеры девяти стран возложили цветы к могиле Неизвестного солдата
09 мая 2024, 11:23

Фото: кадр из трансляции

Вместе с лидерами десяти стран, включая Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению, Узбекистан, Кубу, Лаос и Республику Гвинею-Бисау, президент России Владимир Путин возложил цветы к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду в Москве.
Солдаты Кремлевского полка от имени этих лидеров также принесли цветы к стелам городов-героев.



На военном параде, посвященном 79-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, присутствовали президенты вышеупомянутых стран, включая Александра Лукашенко, Касым-Жомарта Токаева, Садыра Жапарова, Эмомали Рахмона, Сердара Бердымухамедова, Шавката Мирзиёева, Мигеля Диас-Канеля Бермудеса, Тхонглуна Сисулита и Сисоку Эмбало.

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#вов
#ветеран
#солдаты
#сво
#лукашенко
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Бойцы СВО впервые приняли участие в параде Победы в Москве
Бойцы СВО приняли участие в параде Победы на Красной площади в Москве
09 мая 2024, 11:03

Фото: Радио 1

Бойцы СВО впервые приняли участие в параде Победы на Красной площади в Москве. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что в строю идут солдаты и офицеры, которые прибыли с линии боевого столкновения. Это военнослужащие, участвовавшие во взятии Авдеевки и Артемовска, в боях под Кременной и на Времевском выступе. В отражении контрнаступления ВСУ в районе Вербовое — Работино.

На Красной площади начался Парад в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. По данным Минобороны РФ, в главном военном параде принимают участие более 9 000 человек, из которых более 1000 принимали участие в СВО, а также свыше 70 единиц техники. Президент России Владимир Путин выступил на параде Победы на Красной площади. Он поздравил россиян и участников Парада с праздником и назвал его священным.

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