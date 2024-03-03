РГ: Санкции и конфликты вредят экологии больше добычи угля и нефти

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Санкции, изменившие всю мировую логистику поставок нефти, газа и нефтепродуктов, а также международные военные конфликты вредят экологии больше добычи угля и нефти, пишет «Российская газета».
Так, например, обострение на Ближнем Востоке привело к перекрытию Суэцкого канала, Баб-эль-Мандебского пролива и затруднению судоходства в Красном море. В результате обход Африки окружным путем увеличил путь почти на 6 тыс. морских миль. А учитывая, что танкерам нужно возвращаться — почти на 12 тыс. Все это значительно увеличивает расход топлива, отмечает издание.
Европа, отказавшись от поставок российского трубного газа и нефти, переориентировалась на импорт из других стран, в первую очередь США, обратила внимание эксперт аналитического центра «Яков и Партнеры» Софья Мангилева. Расстояние между Старым и Новым Светом по воде составляет около 6,4 тыс. км, в то время как от Санкт-Петербурга даже до Лондона менее 3 тыс. км.
Таким образом, только изменение логистики 250 млн тонн сырой нефти привело к увеличению выбросов СО2 на 3,75 млн тонн (0,1% выбросов ТЭК Европы). При этом в газовой промышленности около 80-90% СО2 проистекают из логистики, а потому трубопровод, как правило, является наиболее экологичным способом транспортировки газа, замечает эксперт.
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Европа, отказавшись от поставок российского трубного газа и нефти, переориентировалась на импорт из других стран, в первую очередь США, обратила внимание эксперт аналитического центра «Яков и Партнеры» Софья Мангилева. Расстояние между Старым и Новым Светом по воде составляет около 6,4 тыс. км, в то время как от Санкт-Петербурга даже до Лондона менее 3 тыс. км.
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Ювелина Бернст