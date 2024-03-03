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РГ: Санкции и конфликты вредят экологии больше добычи угля и нефти

03 марта 2024, 01:25
Фото: iStock/ Khanchit Khirisutchalual

Фото: iStock/ Khanchit Khirisutchalual

Санкции, изменившие всю мировую логистику поставок нефти, газа и нефтепродуктов, а также международные военные конфликты вредят экологии больше добычи угля и нефти, пишет «Российская газета».
Так, например, обострение на Ближнем Востоке привело к перекрытию Суэцкого канала, Баб-эль-Мандебского пролива и затруднению судоходства в Красном море. В результате обход Африки окружным путем увеличил путь почти на 6 тыс. морских миль. А учитывая, что танкерам нужно возвращаться — почти на 12 тыс. Все это значительно увеличивает расход топлива, отмечает издание.

Европа, отказавшись от поставок российского трубного газа и нефти, переориентировалась на импорт из других стран, в первую очередь США, обратила внимание эксперт аналитического центра «Яков и Партнеры» Софья Мангилева. Расстояние между Старым и Новым Светом по воде составляет около 6,4 тыс. км, в то время как от Санкт-Петербурга даже до Лондона менее 3 тыс. км.


Таким образом, только изменение логистики 250 млн тонн сырой нефти привело к увеличению выбросов СО2 на 3,75 млн тонн (0,1% выбросов ТЭК Европы). При этом в газовой промышленности около 80-90% СО2 проистекают из логистики, а потому трубопровод, как правило, является наиболее экологичным способом транспортировки газа, замечает эксперт.

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Минобороны рассказало о подвиге героя ВМФ СССР, лётчика Николая Васина
03 марта 2024, 01:15

Фото: iStock/tampatra

Минобороны России открыло новый мультимедийный раздел собственного сайта, посвященный учреждению военно-морских наград — орденов Ушакова и Нахимова двух степеней, а также медалей их имени. Там опубликованы документы, связанные с подвигами военнослужащих ВМФ СССР, отличившихся во время Великой Отечественной войны.
Как рассказали в Минобороны, один из награжденных, летчик Николай Васин, проявил высокий профессионализм во время службы в Заполярье. Он смог потопить вражеское транспортное судно водоизмещением в шесть тысяч тонн, сбросив на него две авиабомбы ФАБ-100.

Штурмовку, в ходе которой отличился Николай Васин, проводила группа из четырех Ил-2 и четырех Як-1 в феврале 1944 года. За подвиг летчика представили к ордену «Красное Знамя», затем в апреле 1944 года командующий Северным флотом принял решение наградить его недавно учрежденным орденом Нахимова II степени.

Николай Васин родился 16 ноября 1923 года в Твери. Он завершил обучение в 3-м Военно-морском авиационном училище ВВС ВМФ в 1943 году и после этого отправился на фронт.

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В Париже прошла акция против отправки войск на Украину
03 марта 2024, 00:23

Фото: iStock/ OnickzArtworks

В историческом седьмом округе Парижа, на площади Вобан, прошла манифестация против отправки западных войск на Украину, передает ТАСС.
Демонстранты выступили против эскалации конфликта на Украине И потребовали от депутатов обсуждения этого вопроса в парламенте и проведения голосования, согласно французской конституции. Они также высказались за выход республики из Евросоюза и прекращения ее членства в НАТО.

Акция была организована по инициативе лидера французской партии «Патриоты» Флориана Филиппо.

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«Известия»: Появилось видео КТО в Карабулаке
03 марта 2024, 00:12

Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев

Антитеррористические подразделения ФСБ РФ продолжают спецоперацию в Ингушетии. Как сообщают «Известия», в распоряжении издания оказалось видео с места событий.




По данным силовиков, Шестеро боевиков забаррикадировались в квартирном доме, на предложение сдаться ответили стрельбой. Спецназ ФСБ эвакуировал из опасной зоны гражданских, несмотря на то, что террористы открыли по людям шквальный огонь.

В настоящее время бой продолжается, бандиты вооружены большим количеством автоматического оружия и взрывных устройств, сообщает источник.

Ранее сегодня в 19:30 по московскому времени был введен режим контртеррористической операции в Карабулаке с целью предотвращения терактов и преступлений террористической направленности. Район проведения операции ограничен улицами Рабочая, Осканова, Набережная и Джабагиева.

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#режим
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В Техасе сообщили о гибели десятков тысяч голов рогатого скота из-за пожаров
03 марта 2024, 00:01

Фото: iStock/ Smederevac

В Техасе погибли десятки тысяч голов рогатого скота из-за природных пожаров. Еще больше пострадали от огня, их усыпят, пишет The Wall Street Journal.
«Это обернется катастрофой для данной территории штата», — констатировал комиссар по сельскому хозяйству американского региона Сид Миллер.

Площадь пожаров, по последним данным, составляет более 400 тыс. га.

28 февраля в Техасе объявили ЧП из-за природных пожаров. 29 февраля пожарная служба Техаса сообщила о самом крупном лесном пожаре в истории штата. Его площадь составила в 435 тыс. га, из них локализовано 3%. В регионе выгорело 424,9 тыс. га леса.

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#сельское хозяйство
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В Стамбуле взорвался газопровод
02 марта 2024, 23:48

Фото: iStock/ 9parusnikov

Взрыв газопровода произошел на севере Стамбула, сообщает турецкий NTV.
Газопровод взорвался под землей в районе Султангази. В точке взрыва возникло пламя. На место инцидента оперативно прибыли полиция, пожарные и врачи. Очевидцы рассказали, что огонь потушили примерно за 15 минут. По предварительным данным, никто не пострадал.

Причиной могло стать короткое замыкание проводов, уточняет телеканал. Здания в районе происшествия получили повреждения. Подачу газа и электричества там отключили.

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Зеленский дал главкому ВСУ Сырскому карт-бланш на смену любых военачальников
02 марта 2024, 23:44

Президент Украины Владимир Зеленский официально дал новому главнокомандующему Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Александру Сырскому на смену любых военачальников. Об этом президент заявил в своем Telegram-канале.
«Каждый день главком и командующие на фронте, именно там, где нужно. У главкома - карт-бланш на кадровые изменения в армии, в штабах — любые. Все украинские командиры должны знать фронт, чувствовать фронт - реальные потребности. Должны реально быть с солдатами, сержантами. Быть такими, какими нужно, чтобы добиваться украинских целей», — отметил он.

Он добавил, что после возвращения Сырского с фронта в начале недели он ожидает его с детальным докладом и конкретными предложениями по «дальнейшим изменениям и нашим действиям».

Ранее Сырский заявлял, что вынужден начать увольнять генералов из-за неудач украинской армии на фронте. По его словам, он объявил о принятии кадровых решений, включая увольнение тех командиров бригад, которые не владеют ситуацией и принимают действия, угрожающие жизни и здоровью подчиненных.

Вооружённые силы Украины терпят одно поражение за другим практически на всех направлениях специальной военной операции. Так, 17 февраля ВСУ вышли из Авдеевки, за которую долго велись ожесточённые бои. После этого украинская армия потеряла населённые Победа, Ласточкино, Северное и Петровское в Донецкой Народной Республике.

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#всу
#военные
#владимир зеленский
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В Исландии эвакуируют город из-за угрозы извержения вулкана
В Исландии эвакуируют город Гриндавик из-за угрозы извержения вулкана
02 марта 2024, 23:02

Фото: iStock/ lightphoto

Власти Исландии начали эвакуацию жителей южного города Гриндавик из-за угрозы извержения вулкана Фаградальсфьядль на полуострове Рейкьянес, сообщает RUV со ссылкой на полицию.
Метеорологическая служба страны зафиксировала сейсмическую активность в районе горы Сюлингарфелл, что привело к магматическому потоку в километре от горы.

Исландия находится в зоне риска значительной вулканической активности, так как располагается на нескольких горно-вулканических системах.

Вулкан Фаградальсфьядль находится в 30 километрах от столицы страны Рейкьявика. Он считался спящим на протяжении 6 тысяч лет до 19 марта 2021 года, когда начал извергаться после серии мелких землетрясений. С тех пор он извергался несколько раз.

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Губернатор Петербурга отреагировал на происшествие в акватории Финского залива
Беглов: Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности
02 марта 2024, 21:49

Фото: gov.spb.ru

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что находится на связи с командованием Ленинградского военного округа и шестой армии ПВО. Об этом он написал 2 марта в своем Telergam-канале.
«В связи с происшествием в акватории Финского залива нахожусь на связи с командованием Ленинградского военного округа и шестой армии ПВО. Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности, обеспечивая безопасность региона. Продолжает работать оперативный штаб», — заявил Беглов.
Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко написал об уничтожении воздушных целей над Финским заливом и опубликовал видео этого момента.

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Появилось видео уничтожения целей над Финским заливом
Губернатор Ленобласти показал момент уничтожения воздушных целей над Финским заливом
02 марта 2024, 21:38

Фото: телеграм-канал губернатора Ленобласти Александра Дрозденко

Губернатор Ленинградской области в своем Telegram-канале показал видеозапись уничтожения воздушных целей над Финским заливом.
Как отметил Telegram-канал Baza, изначально Дрозденко опубликовал видео перехвата беспилотника без блюра и на нем было четко видно траекторию полета противоракеты и местность. После того, как в комментариях ему указали на это, в тг-канале появилась отредактированная версия.



«В Ломоносовском районе Ленинградской области сработали средства ПВО. Воздушные цели поражены над акваторией и побережьем Финского залива», — написал Дрозденко.
Он уточнил, что жертв и разрушений нет.

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