РГ: Санкции и конфликты вредят экологии больше добычи угля и нефти

Минобороны России открыло новый мультимедийный раздел собственного сайта, посвященный учреждению военно-морских наград — орденов Ушакова и Нахимова двух степеней, а также медалей их имени. Там опубликованы документы, связанные с подвигами военнослужащих ВМФ СССР, отличившихся во время Великой Отечественной войны.