РИА: Консул в Мексике призвал помочь пенсионерке, которую обманули родственники

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Российский консул в Мексике Александр Иващенко призвал помочь пожилой россиянке, которая оказалась брошенной родственниками в чужой стране, в интервью для «РИА Новости».
По словам Иващенко, 73-летняя Валентина Котова вместе с сыном и его женой прибыли в Мексику в 2022 году, предварительно продав всё имущество в России. Они планировали нелегально пересечь границу и попасть в США, однако, миграционная служба пресекла эту попытку. Позднее, сын Котовой и его супруга украинка всё же уехали в Штаты, бросив пожилую мать и дверей российского посольства без средств к существованию.
Консул подчеркнул, что женщина не совсем здорова. Она находится «на уколах» и не встаёт из коляски из-за болей в спине. Иващенко выразил надежду, что в Москве найдутся организации, которые смогут помочь пенсионерке.
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«С помощью наших соотечественников, с помощью нашего посольского врача мы ее разместили в гостиницу, немного подлечили и вот вчера отправили в Россию. Мы переживаем, потому что у нее в России вообще нет никаких родственников», - отметил Иващенко.
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Евгения Парфентьева