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Рысь поймали в подвале многоэтажки в Иркутске

В Иркутске поймали рысь, которая жила в подвале многоэтажки
25 декабря 2023, 16:56
Фото: iStock/Henk Bogaard

Фото: iStock/Henk Bogaard

В подвале многоквартирного дома в Иркутске полицейские и сотрудники питомника для животных поймали рысь. Об этом сообщили в телеграм-канале регионального МВД.
Сообщается, что о рыси стало известно благодаря обращению жителя Ленинского округа Иркутска. По его словам, животное было замечено на улице Новаторов 31.

В результате слаженных действий в подвальном помещении здания была установлена ловушка для поимки рыси. В настоящее время работники питомника определяют дальнейшую судьбу животного.


Напомним, ранее рысь, которую заметили во дворе ЖК «Город набережных» в Химках, поймали. Животное весом 25 килограммов оказалось полугодовалым котёнком. По мнению экспертов, животное выпало из окна и от этого находилось в стрессе.

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