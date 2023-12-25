Рысь поймали в подвале многоэтажки в Иркутске

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В подвале многоквартирного дома в Иркутске полицейские и сотрудники питомника для животных поймали рысь. Об этом сообщили в телеграм-канале регионального МВД.
Сообщается, что о рыси стало известно благодаря обращению жителя Ленинского округа Иркутска. По его словам, животное было замечено на улице Новаторов 31.
В результате слаженных действий в подвальном помещении здания была установлена ловушка для поимки рыси. В настоящее время работники питомника определяют дальнейшую судьбу животного.
Напомним, ранее рысь, которую заметили во дворе ЖК «Город набережных» в Химках, поймали. Животное весом 25 килограммов оказалось полугодовалым котёнком. По мнению экспертов, животное выпало из окна и от этого находилось в стрессе.
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В результате слаженных действий в подвальном помещении здания была установлена ловушка для поимки рыси. В настоящее время работники питомника определяют дальнейшую судьбу животного.
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Екатерина Коршунова