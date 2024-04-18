Робокомплекс «Сила Сибири 1» будут использовать для установки пулемётов

Фото: Министерство обороны РФ
В подмосковном комплексе «Патриот» министру обороны РФ Сергею Шойгу представили новые образцы робототехнических транспортных платформ. Среди них был, в частности, наземный комплекс «Сила Сибири 1».
Универсальное роботизированное транспортное средство «Сила Сибири 1» может выступать в качестве платформы для установки пулеметов и автоматических гранатометов, передают «Известия». Кроме того, в санитарном варианте этот комплекс может быть использован для эвакуации с поля боя раненых солдат. Можно использовать платформу и для транспортировки грузов.
По сообщению министерства обороны РФ, уже в мае российские военные получат первые 30 образцов робототехнических транспортных платформ, разработанных отечественными специалистами. Эти модели будут предназначены для подвоза материальных средств.
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Александр Бойцов