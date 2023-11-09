Росавиация вернулась к расследованию аварийной посадки самолета в пшеничном поле

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Росавиация приняла решение о возобновлении расследования аварийной посадки Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии», об этом сообщают «Известия» со ссылкой на приказ начальника Западно-Сибирского межрегионального территориального управления (ЗС МТУ) Росавиации Вячеслава Федорова.
12 сентября 2023 года Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии», который летел из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку в Новосибирской области. Авиалайнер пропахал несколько километров новосибирского поля, однако, главное – все 167 человек, которые находились на борту, остались живы.
По информации «Известий» причиной возобновления расследования стали вновь открывшиеся обстоятельства. В чём они заключаются - пока не уточняется.
К дорасследованию будут привлечены представители «Уральских авиалиний», «Аэрофлота», Авиашколы «Аэрофлота» и Уральского МТУ Росавиации.
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По информации «Известий» причиной возобновления расследования стали вновь открывшиеся обстоятельства. В чём они заключаются - пока не уточняется.
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Евгения Парфентьева