Роскачество начало первый масштабный мониторинг рынка БАДов в России

Латвийское управление по делам миграции передало в погранслужбу данные примерно о 800 россиянах, не имеющих право на пребывание в стране. Если они до сих пор остаются в Латвии, их депортируют, заявила представитель управления Мадара Пуке в эфире телеканала TV3.