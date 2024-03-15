Роскачество начало первый масштабный мониторинг рынка БАДов в России

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Роскачество проводит первый масштабный мониторинг рынка биологически активных добавок (БАДов) в России с целью выявления нарушений законодательства и борьбы с продукцией, фактически не являющейся БАД, рассказал РИА Новости руководитель ведомства Максим Протасов.
По его словам, причиной стал ряд обращений граждан и от Росаккредитации о проблемах с данной продукцией.
С 2021 года зафиксирован стремительный рост российского рынка БАДов — если в 2020 году объем рынка в денежном выражении составил 52,5 млрд руб., то в 2022 году — 100 млрд руб., привел статистику Протасов.
Он рассказал, на российском рынке уже фиксировались случаи, когда в БАДах применялись вещества, запрещенные техническим регламентом Таможенного союза. Глава Роскачества также отметил, что БАДы не являются лекарством, но фактически продаются именно в этом, что недопустимо.
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С 2021 года зафиксирован стремительный рост российского рынка БАДов — если в 2020 году объем рынка в денежном выражении составил 52,5 млрд руб., то в 2022 году — 100 млрд руб., привел статистику Протасов.
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Ювелина Бернст