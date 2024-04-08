Радио1
Главная / Новости / Общество/ Роскачество обнаружило опасные бактерии в шаурме из Москвы и Петербурга

Роскачество обнаружило опасные бактерии в шаурме из Москвы и Петербурга

08 апреля 2024, 11:35
Фото: iStock/vitalssss

Фото: iStock/vitalssss

Роскачество обнаружило опасные бактерии в шаурме из Москвы и Петербурга. Об этом сообщили в ведомстве.
Отмечается, что лишь в двух образцах из 29 исследованных не было найдено опасных веществ.

По данным Роскачества, в шаурме из «Ашана» обнаружен золотистый стафилококк S. aureus, который смертельно опасен для человека.



В этой же продукции, а также в шаурме от Chef Doner были обнаружены листерии.

Потребление в пищу продуктов с такими бактериями может привести к развитию пищевой токсоинфекции и листериоза.

В ведомстве рассматривают два возможных пути попадания этих бактерий в продукцию: либо из испорченного соуса, либо, что вероятнее всего, от страдающего стафилококком работника предприятия, который готовит шаурму.

Также отмечается, что в продукции от 15 брендов обнаружена кишечная палочка. Это шаурма от Ozon fresh, Restoria, Dostaевский, Chef Doner, «Вкусвилл», «Мираторг», «Глобус», «Добрые съести», «Кафе кебаб», «Шаверленд», «Кручу верчу», «Просто Вася» и «Super кебаб».

Обнаружение таких инфекций в продуктах питания говорит о плохом санитарном состоянии производства.

Читайте также:

Доктор наук Краснов: «Шаурма — благоприятная среда для размножения микробов»

Гастроэнтеролог Кашух предупредила, чем может быть опасна шаурма

Нутрициолог Коробейникова раскрыла, когда шаурма может быть полезной
#роскачество
#проверка
#еда
#москва
#санкт-петербург
#исследование
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В России выросло производство алкоголя
Росалкогольтабакконтроль: в январе-марте производство алкоголя выросло на 17,3%
08 апреля 2024, 12:03

Фото: iStock/Vicky Gosselin

Производство алкогольных напитков, без учёта пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, выросло за первые месяцы 2024 года. Об этом следует из данных Росалкогольтабакконтроля.
Отмечается, что за январь-март текущего года производство алкоголя в России выросло на 17,3% в сравнении с показателями аналогичного периода 2023 года. Оно достигло 42,707 миллионов декалитров (дал) продукции.

При этом производство крепких спиртных напитков (выше 9%) выросло на 8,5%, до 23,548 миллиона дал. Также выросло производство водки — на 3,1%, до 15,949 миллиона дал. Предприятия по производству коньяка в этом году выпустили 1,89 миллиона дал спиртного, что на 6,5% больше показателей прошлого года.

Выросло производство виноградного вина. По данным контролирующего ведомства, в январе-марте выпущенный объём составил 7,125 миллиона дал, что на 25,8% больше прошлогодних показателей. Производство игристых вин выросло на 42,7%, плодовых — на 53,8%, а ликёрных — на 36,4%.

За указанный период было произведено на 18,%% больше слабоалкогольной продукции, чем за тот же период 2023 года. Объём составил 5,16 миллиона дал.

Читайте также:

В Московской области изменят порядок получения лицензии на продажу алкоголя

Бокал за ужином: Учёные развеяли миф о пользе малых доз алкоголя для здоровья

Двойной удар: смешивание алкоголя и ставок на спорт увеличивает риск зависимости
#алкоголь
#производство
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Котельниках началось благоустройство территории новой школы на 2000 мест
08 апреля 2024, 11:52

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Школу, рассчитанную на 2 тысячи учеников, возводят в микрорайоне Парковый городского округа Котельники, в настоящее время строительные работы завершаются, рабочие начали благоустраивать пришкольную территорию, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«В настоящее время подрядчик приступил к благоустройству прилегающей территории. На объекте продолжаются кровельные и фасадные работы, ведётся отделка внутренних помещений, а также обустройство наружных и внутренних инженерных сетей», — говорится в сообщении.
В работах заняты более 350 человек, задействовано 15 единиц строительной техники. Сдать школу в эксплуатацию планируется к началу нового учебного года.

В четырёхэтажном здании школы предусмотрено 80 стандартных классов и 33 кабинета для уроков химии, физики, биологии, иностранных языков и пр. Кроме того, в школе расположено четыре спортивных зала, актовый зал на 630 мест, библиотека с читальным залом и столовая.

Читайте также:

В ЖК «Мытищи-Сити» построят два жилых корпуса

В ЖК «Изумрудные холмы» в Красногорске построят школу на 500 учеников

Дом для 112 переселенцев из аварийного жилья в Шатуре достроят в этом году
#котельники
#строительство
#школа
#министерство строительного комплекса мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Бразилии начали расследование против Маска из-за его отказа блокировать аккаунты в X
08 апреля 2024, 11:22

Фото: iStock/Zolnierek

Верховный федеральный суд Бразилии распорядился начать расследование в отношении владельца Х Илона Маска, который ранее заявил, что не будет подчиняться распоряжениям суда, обязавшего его ограничить или приостановить работу некоторых аккаунтов в соцсети, передает портал G1.
Скандал произошел после того, как предприниматель обвинил судью Алешандри ди Морайса в нарушении конституции из-за просьб заблокировать в социальной сети некоторые аккаунты. По словам Маска, данные просьбы являются «нарушением бразильского законодательства».

Судья ди Морайс в ответ постановил провести расследование из-за того, что американский миллиардер якобы препятствовал бразильскому правосудию и использовал социальные сети для «распространения дезинформации и дестабилизации институтов демократического правового государства».

Ди Морайс в своем постановлении подчеркнул, что соцсети не являются пространством, которое свободно от правовых норм.

Читайте также:

«Фильм о ядерном апокалипсисе»: Маск о вступлении Украины в НАТО

Маск грозит «термоядерным иском» компаниям, которые отозвали рекламу в X

Российские производители предложили запретить параллельный импорт электроники
#предприниматель
#данные
#скандал
#социальные сети
#расследование
#бразилия
#суд
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Солнечное затмение в Овне: гороскоп для всех знаков зодиака с 8 по 14 апреля
08 апреля 2024, 11:22

Фото: iStockEvheniia Vasylenko

В понедельник 8 апреля состоится Солнечное затмение в Овне. И закончится коридор затмений, который начался 25 марта.
В этот день и в течение недели надо преодолевать трудности настойчиво и последовательно. Активные действия и напористое поведение, желательно чередовать с терпением. Надо уметь выждать подходящий момент, рассказала «Радио 1» астролог Анна Лебеденко.


Хорошо отпустить прошлое и радоваться настоящему. Важно прислушаться к себе и найти время для самопознания и самосовершенствования. Для того, чтобы воплотить в жизнь новые начинания, важно понять себя и свои желания. Также нужно избегать капризов и эгоистичного поведения. В общении необходимо проявить приветливость и понимание. Лучше считаться с партнёрами и с деловыми, и в личном общении.


В вопросах любви, с одной стороны, желательно вести себя энергично и страстно. Восхищаться друг другом. Спонтанность, романтика и энтузиазм приветствуются. С другой стороны — надо брать ответственность друг за друга и серьёзно друг к другу относиться. Страстность и романтичность, но при этом ответственность — потребуется именно такой баланс.


Особые рекомендации для каждого знака зодиака


У Овна появляется выносливость и смелость. Он будет находчивым и в тоже время осмотрительным и осторожным.


Тельцу нужно быть тактичным в деловой сфере. В любви важно открыто выражать свои чувства и демонстрировать свои лучше качества.


Близнецам надо проявить свои творческие способности. Поможет терпение и усердие.


Рака ждёт удача. Он станет счастливее. У него будет много поводов для радости.


Для Льва важно общаться с близкими людьми. Они его поддержат и подарят много теплых и приятных эмоций.


Деве надо пользоваться моментом и внимательно присмотреться к открывающимся новым возможностям.


Весы будут испытывать интенсивные чувства. На этой неделе очень важна сфера любви.


Скорпиону желательно соизмерить свои планы на будущее с реальным положением дел. Ему важно беречь свою репутацию и авторитет.


Стрельцу надо контролировать свои чувства и не допускать капризность. Ему нужно обязательно встретиться с любимыми людьми и отдохнуть.


Козерогу важно быть среди единомышленников и друзей. Полезно обмениваться мнением и идеями.


Водолею надо проявить инициативу и активность. Он сможет себя творчески выразить и открыть в себе новый талант.


Рыбы благодаря свой воле и решительности придут к успеху. Они накопили много сил и энергии.


Читайте также:

Раскрыты предсказания Вольфа Мессинга на 2024 год

Итог СВО, место России в мире и дробление территорий: главные предсказания на 2024 год

Таролог Нефертари опровергла миф о разбитом зеркале
#гороскоп
#зодиак
#рекомендации
#астролог
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье подготовили более 40 площадок для празднования Ураза-байрама
08 апреля 2024, 11:15

Фото: iStock/Studia72

Мусульмане Московской области готовятся отметить один из важнейших праздников ислама — Ураза-байрам, на территории региона для этого подготовлено 46 локаций, сообщает пресс-служба правительства Московской области.
Ураза-байрам в Московской области будет отмечаться по следующим адресам:

  1. Ногинск, ул. Южная, д. 35 (мечеть) – 6000;
  2. Королев, ул. М.К. Тихомирова, д. 19 (ДК «Юбилейный») – 3000;
  3. Наро-Фоминск, земельный участок по ул. Дзержинского (д. 41-41а) – 7000;
  4. Чехов, мкрн Венюково, ул. Маркова, вблизи д.22/2 (площадка для вождения) – 2500;
  5. Солнечногорск, ул. Екатерининская, д. 7 (мечеть) – 12000;
  6. Реутов, автомагистраль Москва - Нижний Новгород, д. 1 – 200;
  7. Звенигород, Верхний Посад, ул. Новая, д. 29 (мечеть) – 5000;
  8. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 22 (Волейбольный центр) – 2000;
  9. Одинцовский округ, село Жаворонки (стадион) – 2500;
  10. Балашиха, ул. Парковая, д. 2 (Ледовый дворец) – 3500;
  11. Округ Балашиха, деревня Соболиха, ул. Новослободская, д. 15 (ДК «Рассвет») – 3000;
  12. Коломна, ул. Октябрьской революции, д. 389м – 1000;
  13. Озёры, ул. Луговая, д. 6 (частная территория) – 400;
  14. Мытищи, ул. Силикатная, д. 30а (стадион «Строитель») – 8000;
  15. Мытищи, 6-й Ленинский пер., д. 8 – 200;
  16. Подольск, Домодедовское шоссе, д. 35а (молельный дом) – 10000;
  17. Подольск, ул. Высотная, д. 2 (НП «Теннисная академия») – 5000;
  18. Кашира, ул. Гвардейская (стадион «Энергетик») – 1000;
  19. Пушкино, ул. Набережная, д. 8 (парковка Дворца спорта «Пушкино») – 12000;
  20. округ Люберцы, посёлок Малаховка, Театральный пр., д. 1 (ПКиО «Летний парк») – 3000;
  21. Воскресенск, ул. Чапаева, д. 1 (ДК «Цементник») – 700;
  22. Рошаль, ул. Ф. Энгельса, д. 24/8 (молельный дом) – 140;
  23. Сергиев Посад, ул. Долгокукуевская, д. 62а – 1800;
  24. Сергиево-Посадский округ, город Краснозаводск, ул. Горького, д. 2 (молельный дом) – 1500;
  25. Домодедово, мкрн Востряково, ул. 2-я Клубная, д. 1 (исламский культурный центр) – 2000;
  26. Дмитровский округ, город Яхрома, ул. Песочный тупик, д. 9а (мечеть) – 2000;
  27. Егорьевск, улица Парижской Коммуны, д. 1б, помещение 2 – 750;
  28. Химки, мкрн Планерная, владение 1 (спортивный центр «Планерная») – 5000;
  29. Раменский округ, посёлок Родники (мечеть на мусульманском участке кладбища) – 5000;
  30. Раменское, городской парк (стадион «Сатурн») – 2000;
  31. Раменский округ, посёлок совхоза «Раменское», спортплощадка в районе улиц Центральная и Школьная – 1500;
  32. округ Клин, деревня Ямуга, д. 22а – 800;
  33. Клин, Ленинградское шоссе, 8-239 – 500;
  34. Волоколамск, Северное шоссе, д. 5 – 600;
  35. Серпухов, ул. Калужская, д. 128 – 2500;
  36. Истра, ул. Спортивная, д. 1, мкрн Полево (МУС СК «Истра») – 2000;
  37. округ Истра, город Дедовск, ул. Войкова, д. 17 (спортзал МУС СК «Арена-Истра» стадион «Гучково») — 1200;
  38. Зарайск, ул. Советская, д. 74 – 250;
  39. Ступино, ул. Чайковского, вл. 3/10 (стадион «Металлург») – 500;
  40. округ Шаховская, деревня Ховань, ул. Новая, д. 18 – 300;
  41. Павловский Посад, Мишутинское шоссе, д. 12а – 700;
  42. Электрогорск, ул. Некрасова, д. 34 – 250;
  43. Электросталь, ул. К. Маркса, д. 51а – 500;
  44. Щелково, ул. Советская, д. 10 (мечеть) – 15000;
  45. Орехово-Зуево, ул. Лапина, д. 28 (мечеть) – 5000;
  46. Старая Купавна, ул. 2-я Разина, д. 62 (молельный дом) – 5000.

Праздником Ураза-байрам завершается священный месяц Рамадан. В этом году Ураза-байрам приходится на 10 апреля. На этот праздник принято устраивать застолье и приглашать гостей. Накануне обязательно собирается милостыня для нуждающихся. В сам день праздника верующие совершают праздничную молитву, а потом накрывают столы, угощают родных и соседей, устраивают игры и просят прощенья друг у друга за прежние обиды.
Отмечается, что праздничное время наступает не утром, а с вечера предыдущего дня.

Читайте также:

Ураза-байрам 2024: когда и как его отмечают, что принято делать

Муфтий Подмосковья Аббясов и имамы Красногорска помолились о жертвах теракта в «Крокусе»

Рушан Аббясов вновь возглавил Духовное управление мусульман Подмосковья
#ислам
#праздник
#московская область
#подмосковье
#религия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Правительство РФ уравняло в льготах добровольцев Росгвардии и Минобороны
08 апреля 2024, 11:06

Добровольцы в составе Росгвардии будут получать те же льготы, что и добровольческие формирования Минобороны. Постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В сообщении правительства говорится о том, что льготы и меры поддержки для граждан, которые вступили в добровольческие формирования Росгвардии, будут такими же, как и для добровольцев в составе Минобороны. По информации источника, речь идет о выплатах ежемесячной денежной компенсации, включении периода пребывания в добровольческих формированиях в страховой стаж и стаж работы, а также предоставлении вещевого имущества.

Ранее сообщалось, что единовременные выплаты добровольцам, которые связаны с ущербом жизни и здоровью в результате участия в боевых действиях, больше не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей для получения единого пособия на детей.

Читайте также:

Правительство РФ уточнило правила назначения пособия на детей добровольцев

В Госдуму внесли законопроект об освобождении от уголовной ответственности участников СВО

Президент Финляндии призвал к продолжению боев на Украине
#имущество
#льготы
#выплаты
#правительство
#законопроект
#пособия
#минобороны рф
#михаил мишустин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Названа диета, при которой невозможно поглупеть
The Conversation: японская диета не позволяет женскому мозгу уменьшиться
08 апреля 2024, 11:03

Фото: iStock/Prostock-Studio

Традиционная японская диета положительно влияет на объем мозга у женщин, пишет The Conversation.
По данным исследователей из Ливерпульского университета, японская диета предполагает употребление мисо, водорослей, чая, грибов, соевых бобов, рыбы.

В рамках исследования специалисты собрали данные о пищевых привычках 1636 взрослых японцев в возрасте от 40 до 89 лет. Их попросили сообщить, что они употребляли в пищу в течение трех дней до начала исследования.

Так, традиционной японской диеты придерживались почти 600 человек. Все участники прошли магнитно-резонансную томографию.

Выяснилось, что повышенное потребление рыбы, морепродуктов, соевых продуктов, грибов, водорослей и чая предотвращало возрастное снижение объемов мозга и его атрофию. Такой эффект проявлялся только у женщин.

Читайте также:

Ученые Института онкологии: Разгрузочная диета помогает бороться с раком

Названа самая подходящая для профилактики атеросклероза диета

Кратковременный эффект. Кому подходит и кому противопоказана творожная диета
#япония
#диета
#женщины
#похудение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Доплату за классное руководство в Подмосковье получают более 38 тысяч педагогов
08 апреля 2024, 10:51

Фото: Фотобанк МО/Сергей Гордеев

Свыше 38 тысяч учителей Московской области получают доплату в 11 тысяч рублей за классное руководство, сумма складывается из федеральной и региональной выплаты, сообщает пресс-служба Мособлдумы.
«Федеральная доплата за классное руководство составляет 5 тысяч рублей. В Подмосковье классные руководители получают ещё и региональную доплату в 6 тысяч рублей, таким образом, общий объём доплаты за классное руководство в Московской области составляет 11 тысяч рублей», — цитируются в сообщении слова председателя Комитета регионального парламента по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике Линары Самединовой.
Отмечается, что в 2024 году на выплаты 38 тысячам классных руководителей в Московской области предусмотрено более 6,7 млрд рублей, из которых 3,7 млрд рублей выделяется из регионального бюджета и 3 млрд рублей — из федерального.

Читайте также:

Власти рассказали, как пострадавшим от паводка в Орске получить выплаты

Выплаты на школьную форму получат около 100 тысяч многодетных семей Подмосковья

Выплаты ко Дню Победы получат более 23 тысяч подмосковных ветеранов
#выплаты
#мособлдума
#школы
#учителя
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье сократили срок согласования транспортных схем
08 апреля 2024, 10:26

Фото: Фотобанк МО/Пелагия Тихонова

Срок согласования схем транспортного обслуживания территорий на подмосковном портале госуслуг сократили с 14 до десяти рабочих дней, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.
В министерстве отметили, что сократить сроки оказания услуги удалось благодаря упрощению требований к разработке схемы транспортного обслуживания той или иной территории.

«Теперь не требуется предоставлять схему территориального планирования транспортного обслуживания Московской области в составе общей схемы. Это облегчает заявителю подготовку документации и ускоряет получение услуги», — пояснила глава регионального Мингосуправления Надежда Куртяник.
Схемы транспортного обслуживания необходимо согласовывать для утверждения проекта планировки территории, эти схемы показывают, как жителей будет обслуживать общественный транспорт после изменения градостроительной инфраструктуры населённого пункта.

Читайте также:

Предоставление мест на подмосковных кладбищах станет электронной услугой

В Подмосковье упростили процесс перераспределения земель

Получить социальную ипотеку в Московской области теперь можно онлайн
#цифровизация
#мингосуправления мо
#надежда куртяник
#госуслуги
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф