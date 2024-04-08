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Роскачество обнаружило опасные бактерии в шаурме из Москвы и Петербурга. Об этом сообщили в ведомстве.
Отмечается, что лишь в двух образцах из 29 исследованных не было найдено опасных веществ.
По данным Роскачества, в шаурме из «Ашана» обнаружен золотистый стафилококк S. aureus, который смертельно опасен для человека.
В этой же продукции, а также в шаурме от Chef Doner были обнаружены листерии.
Потребление в пищу продуктов с такими бактериями может привести к развитию пищевой токсоинфекции и листериоза.
В ведомстве рассматривают два возможных пути попадания этих бактерий в продукцию: либо из испорченного соуса, либо, что вероятнее всего, от страдающего стафилококком работника предприятия, который готовит шаурму.
Также отмечается, что в продукции от 15 брендов обнаружена кишечная палочка. Это шаурма от Ozon fresh, Restoria, Dostaевский, Chef Doner, «Вкусвилл», «Мираторг», «Глобус», «Добрые съести», «Кафе кебаб», «Шаверленд», «Кручу верчу», «Просто Вася» и «Super кебаб».
Обнаружение таких инфекций в продуктах питания говорит о плохом санитарном состоянии производства.
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По данным Роскачества, в шаурме из «Ашана» обнаружен золотистый стафилококк S. aureus, который смертельно опасен для человека.
В этой же продукции, а также в шаурме от Chef Doner были обнаружены листерии.
Потребление в пищу продуктов с такими бактериями может привести к развитию пищевой токсоинфекции и листериоза.
В ведомстве рассматривают два возможных пути попадания этих бактерий в продукцию: либо из испорченного соуса, либо, что вероятнее всего, от страдающего стафилококком работника предприятия, который готовит шаурму.
Также отмечается, что в продукции от 15 брендов обнаружена кишечная палочка. Это шаурма от Ozon fresh, Restoria, Dostaевский, Chef Doner, «Вкусвилл», «Мираторг», «Глобус», «Добрые съести», «Кафе кебаб», «Шаверленд», «Кручу верчу», «Просто Вася» и «Super кебаб».
Обнаружение таких инфекций в продуктах питания говорит о плохом санитарном состоянии производства.
Читайте также:
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Анастасия Чинкова