Роскачество проводит первый масштабный мониторинг рынка БАДов в России

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«В этом году Роскачество получило от данной отрасли, от потребителей и Росаккредитации сигналы о серьезных проблемах с такой продукцией, в том числе реализуемой в онлайн-каналах. На основе всех собранных данных Роскачество приняло решение начать масштабный мониторинг рынка БАДов», — пояснил Протасов.
Протасов добавил, что на российском рынке уже были случаи применения в БАДах веществ, являющихся запрещенными техническим регламентом Таможенного союза. Он также особенно отметил, что БАДы не являются лекарством, но на рынке они продаются в качестве таковых, что, по словам главы Роскачества, является совершенно недопустимым.
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