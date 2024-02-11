Российские фермеры планируют активно использовать в работе агродроны

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Холдинг Т1 провёл исследование с целью выяснить, насколько перспективно использование беспилотников в агропромышленном комплексе и какого эффекта ждут от применения агродронов российские фермеры. Выяснилось, что большинство из них готовы использовать БПЛА для различных работ и мониторинга.
В настоящее время агродроны используются в сельском хозяйстве, но только для внесения семян и опыления растений, а также для наблюдения. Сфера применения беспилотной авиации в аграрном секторе может быть значительно шире, а комплексное внедрение новых технологий может дать заметный эффект для отрасли и значительно повысить урожайность.
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Александр Бойцов