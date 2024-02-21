Российских дачников могут штрафовать за неправильное хранение удобрений

Фотобанк Московской области
В связи с внесением изменений в законодательство увеличилось количество штрафов, которые могут получить дачники за несоблюдение законов. Среди прочих изменений произошли корректировки в вопросах хранения удобрений, пишет издание «Аргументы и факты».
Все разрешённые к использованию на дачах удобрения могут храниться при соблюдении определённых условий, рассказал газете юрист Сергей Колмийцев.
Минеральные удобрения должны находиться в закрытых помещениях, влажность и температура воздуха в которых соответствуют требованиям, указанным на упаковке. Хранение на открытом воздухе даже под укрытиями недопустимо. Органические удобрения (навоз, перегной, торф) допускается хранить на открытом воздухе при условии организации специальных площадок для хранения. Это могут быть ямы или насыпи с бортиками и укрытием сверху.
Основным требованием к хранению удобрений является предотвращение их попадания в больших количествах на соседние земельные участки, в водоёмы или системы водоснабжения. Так, например, запрещён смыв удобрений при сильных дождях.
Несоблюдение правил хранения удобрений расценивается как причинение вреда окружающей среде и влечет за собой административную ответственность в соответствии со статьей 8.2 КоАП РФ. Для физических лиц предусмотрен штраф в размере от 2 до 7 тысяч рублей.
Следует понимать, что требования к содержанию площадок для хранения органических удобрений могут различаться в зависимости от региона и местных нормативных актов. Наряду с требованиями к хранению удобрений существуют также ограничения на их использование, например, в водоохранных зонах.
Соблюдение правил хранения и использования удобрений не только позволяет избежать штрафов, но и способствует сохранению окружающей среды и повышает урожайность на садовом участке.
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Минеральные удобрения должны находиться в закрытых помещениях, влажность и температура воздуха в которых соответствуют требованиям, указанным на упаковке. Хранение на открытом воздухе даже под укрытиями недопустимо. Органические удобрения (навоз, перегной, торф) допускается хранить на открытом воздухе при условии организации специальных площадок для хранения. Это могут быть ямы или насыпи с бортиками и укрытием сверху.
Несоблюдение правил хранения удобрений расценивается как причинение вреда окружающей среде и влечет за собой административную ответственность в соответствии со статьей 8.2 КоАП РФ. Для физических лиц предусмотрен штраф в размере от 2 до 7 тысяч рублей.
Следует понимать, что требования к содержанию площадок для хранения органических удобрений могут различаться в зависимости от региона и местных нормативных актов. Наряду с требованиями к хранению удобрений существуют также ограничения на их использование, например, в водоохранных зонах.
Соблюдение правил хранения и использования удобрений не только позволяет избежать штрафов, но и способствует сохранению окружающей среды и повышает урожайность на садовом участке.
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Сергей Калугин