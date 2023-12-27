Российским аниматорам теперь понадобятся справки от психиатра и нарколога

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Российским аниматорам теперь нужно иметь профильное образование и предоставлять справки, что они не состоят на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах, пишет газета «Известия». По данным издания, Росстандарт утвердил новый ГОСТ, который должен урегулировать индустрию детских квестов в стране,
Как отмечал глава Росстандарта Антон Шалаев, ранее стандарты проведения квестов для детей в возрасте от шести лет в России не были никак урегулированы, что приводило к многочисленным несчастным случаям.
Теперь в квестах будет запрещено использовать элементы, которые могут причинить травмы участникам. К ним относятся высокотоксичные материалы, взрывчатые вещества, опасные химические реагенты, огнестрельное, пневматическое и холодное оружие.
Также, по данным «Известий», участники будут вправе остановить квест в любой момент, организатор при этом обязан прервать игру. Актерам запрещается причинять участникам боль, а дотрагиваться до детей можно будет лишь при соблюдении определенных условий.
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Теперь в квестах будет запрещено использовать элементы, которые могут причинить травмы участникам. К ним относятся высокотоксичные материалы, взрывчатые вещества, опасные химические реагенты, огнестрельное, пневматическое и холодное оружие.
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Артем Путинцев