Российским школьникам запретят телефонов в школах даже в образовательных целях

Фото: Минобразования МО
Внесена поправка в Государственную Думу о запрете использования телефонов в школах, даже в случае образовательных задач, передает РИА Новости.
Поясняется, что в исходной версии документа образовательные цели и экстренные ситуации были исключением из правила.
В ноябре Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает запрет использования школьниками телефонов и других гаджетов для связи во время уроков.
В соответствии с текстом законопроекта, ученики смогут пользоваться средствами связи только с разрешения учителя, а также в случаях чрезвычайных ситуаций и угрозы для жизни. По мнению инициаторов законопроекта, такие изменения помогут укрепить роль учителей в школьной среде.
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В ноябре Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает запрет использования школьниками телефонов и других гаджетов для связи во время уроков.
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Артем Кузьмин