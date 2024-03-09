Российского студента арестовали из-за «проукраинского wifi»

Фото: istock / Dzurag
В Москве арестовали студента колледжа по обвинению в экстремизме.
Студент признал, что настроил роутер самостоятельно и был приговорен к 10 суткам ареста. В случае повторного нарушения ему может грозить уголовное наказание. Роутер, использованный в правонарушении, был изъят.
Читайте также:
Путин: фактическими хозяевами Украины после распада СССР были националисты
Украинские националисты устроили провокацию в Киево-Печерской лавре
Украинские националисты в Париже попытались сорвать митинг в честь защитников Сталинграда
Артем Кузьмин