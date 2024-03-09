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Российского студента арестовали из-за «проукраинского wifi»

«Осторожно, новости»: задержан студент в Москве из-за роутера с проукраинским лозунгом
09 марта 2024, 18:50
Фото: istock / Dzurag

Фото: istock / Dzurag

В Москве арестовали студента колледжа по обвинению в экстремизме.

В телеграм-канале «Осторожно, новости» сообщили, что 22-летний студент установил wifi-роутер в своем общежитии и назвал созданную им сеть «Slava Ukraine». Полиция обнаружила эту сеть 6 марта и задержала владельца роутера по статье КоАП о публичном показе экстремистской символики, так как этот лозунг использовали украинские националисты.

Студент признал, что настроил роутер самостоятельно и был приговорен к 10 суткам ареста. В случае повторного нарушения ему может грозить уголовное наказание. Роутер, использованный в правонарушении, был изъят.

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Россия откроет генконсульство на Мальдивах
Мишустин подписал распоряжение об открытии генконсульства на Мальдивах
09 марта 2024, 18:59

Фото: istockphoto.com/Konstik

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал указ о запуске генерального консульства России в Мале, Мальдивы.
Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовых актов. В тексте указа говорится о необходимости открытия генерального консульства в Мале, Мальдивская Республика.

Министерство иностранных дел должно утвердить штат работников дипломатической миссии в пределах установленных норм.

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Стало известно о задержании в Киеве серийного маньяка
«Страна.ua»: в Киеве задержали убившего более восьми человек маньяка
09 марта 2024, 18:19

Фото: iStock/BrianAJackson

В Киеве в начале января задержали мужчин, подозреваемого в причастности к не менее чем восьми убийствам.
Как сообщили в Telegram-канале украинского издания «Страна.ua», его арестовали 3 января после нападения на продавщицу цветов в Голосеевском районе Киева.

Мужчина признался в совершении этого преступления и сообщил, что нанес ей несколько ножевых ран. Позже стало известно о его причастности к восьми убийствам. Последним из них стало убийство мужчины в Днепровском районе Киева в сентябре 2019 года.

По данным источника, в тот раз преступник преследовал свою жертву и атаковал ее камнем по голове.

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Военный самолет Швеции пролетел вблизи границы России
Itamilradar: самолет Швеции впервые с ее вступления в НАТО пролетел около РФ
09 марта 2024, 18:13

Фото: iStock/mikdam

Военный самолет Швеции совершил разведывательный полет вблизи сухопутной границы Российской Федерации. Об этом сообщает Itamilradar.
Воздушное судно впервые приблизилось к российской границе, однако незаконного пересечения допущено не было.

Уточняется, что полет был совершен 8 марта вдоль сухопутной границы Калининградской области и Белоруссии.

Прежде сообщалось о приближении к российской границе трех французских самолетов. Су-27 ВКС РФ сопроводил судна и два истребителя ВВС Франции над Черным морем. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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«Здесь людей бросают на мясо»: пленный боец рассказал о призыве в ВСУ
09 марта 2024, 17:57

Фото: iStock/Sinenkiy

Военнопленный ВСУ сообщил, что был насильно призван в ряды армии. Видеозапись с его интервью опубликована в телеграм-канале Минобороны РФ.
Украинский боец по имени Вадим рассказал, что его остановили на блокпосте, затем сразу отвезли в военкомат.

После того, как военнопленный оказался на фронте, он пришел в ужас от того, что там некого менять.
«Мы заходили на позиции, а там менять некого. Те, кто там стояли, все разбежались. Мы там обнаружили четыре зарытых автомата, бронежилеты, рюкзаки», – рассказал Вадим.
Он также добавил, что командование ВСУ бросает бойцов «на мясо».

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«Искандер» уничтожил два американских ЗРК «Patriot» в ДНР
«Искандер» в районе Покровска уничтожил два американских ЗРК «Patriot»
09 марта 2024, 17:52

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Среди систем ПВО, уничтоженных в ДНР ракетой ОТРК «Искандер-М», было два американских ЗРК Patriot.
Об этом 9 марта передает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Ранее Минобороны опубликовало видео попадания ракеты в украинскую технику, которую идентифицировали как ЗРС С-300. Кадры с последствиями удара показали, что были уничтожены три системы ПВО.

ОТРК «Искандер» относится к высокоточному оружию, способному поражать различные цели на значительном расстоянии.

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Дроны и артиллерия ВСУ атаковали грузовики с углем в Харьковской области
Водитель ранен после удара ВСУ по грузовикам с углем в Харьковской области
09 марта 2024, 17:20

Фото: iStock/aapsky

Один человек пострадал при атаке беспилотников и артиллерии Вооруженных сил Украины на колонну грузовиков с углем.
Об этом 9 марта в своем Telegram-канале написал глава пророссийской администрации Харьковской области Виталий Ганцев.

По его словам, украинские боевики атаковали машины, доставлявшие уголь жителям области с помощью FPV-дронов и ракетной системы «Град». Один из водителей был ранен и госпитализирован.

Ганцев также заявил, что ВСУ целенаправленно атакуют гражданские автомобили, чтобы запугать мирное население.

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При взрыве мины на юго-востоке Сирии погибло шесть грибников
При взрыве мины на юго-востоке Сирии погибло шесть грибников, двое пострадали
09 марта 2024, 16:55

Фото: iStock/Diy13

Шестеро грибников погибли, а двое пострадали в результате взрыва мины в провинции Дейр-эз-Зор.
Как сообщает сирийская радиостанция Sham FM, инцидент произошел в районе деревни Харибша, когда автомобиль с мирными жителями, направлявшимися на сбор трюфелей, наехал на мину.

«Шесть человек погибли, двое пострадали в результате взрыва мины, заложенной вооруженными группировками, в районе деревни Харибша», — сообщили источники радиостанция.
Отмечается, что подобные инциденты среди грибников в Сирии стали частым явлением из-за заложенных мин и нападений боевиков.

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В США предположили, как Россия ответит на вторжение НАТО на Украину
Экс-аналитик ЦРУ: РФ может ударить по базам НАТО в случае вторжения на Украину
09 марта 2024, 16:49

Фото: iStock/Michele Ursi

Россия готова нанести удары по базам НАТО в Румынии и Польше, если альянс атакует Украину.
Такое предположение сделал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонс в интервью YouTube-каналу Through the eyes of.

Он утверждает, что Россия предпочтет использовать конвенциональные ракеты, а не ядерное оружие, чтобы атаковать узлы снабжения.

«Россия не будет использовать ядерное оружие, у нее есть конвенциональные ракеты, которые могут ударить по узлам снабжения и базам в Польше и Румынии», — считает бывший аналитик ЦРУ.
Джонсон также отметил, что Британия и Франция могут отправить войска в Украину, что приведет к возможным ответным ударам со стороны России.

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#рф
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Россиянам назвали предвестник внезапной остановки сердца
Врач Кореневич: закупорка артерии тромбом вызывает остановку сердца
09 марта 2024, 16:35

Фото: IStock/Farknot_Architect

Остановку сердца в большинстве случаев провоцирует тромб, закупоривший легочную артерию. Об этом в беседе с изданием «Российская газета» рассказала врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич.
Причиной, по которой может образоваться тромб – малоподвижный образ жизни. Также к провоцирующим факторам можно отнести сидячую работу. В таком случае кровяной сгусток образуется в венах малого таза или нижних конечностях, пояснила эксперт.

После того, как появились первые признаки недомогания, у человека есть несколько часов до того, чтобы получить квалифицированную медицинскую помощь.

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