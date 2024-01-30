Россия в два раза увеличила выпуск ракет для систем ПВО

Фото: сайт Кремля
Предприятия военно-промышленного комплекса в два раза нарастили производство ракет для систем противовоздушной обороны. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Накануне министр обороны проинспектировал секретные научно-исследовательские институты, расположенные в Подмосковье. Шойгу, в частности, побывал в 12-ом Центральном научно-исследовательском институте Минобороны России. Там благодаря модернизации базы кратно возросло производство число образцов вооружения и специальной техники.
Читайте также:
Шойгу посетил НИИ Минобороны в Подмосковье
Шойгу проверил ход модернизации НИИ Минобороны в Московской области
Шойгу: благодаря работе МО и ОПК производство вооружений выросло в разы
Александр Бойцов