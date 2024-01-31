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Россия запретила поставки сербских кормов для животных из-за мышьяка

31 января 2024, 21:40
Фото: iStock/jirkaejc

Фото: iStock/jirkaejc

Россельхознадзор ввёл временные ограничения на поставки кормов для животных Farmina Pet Foods из-за мышьяка. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что с 31 января были введены ограничения на поставки в Россию сербских кормов для животных Farmina Pet Foods. Такие меры приняты в связи с тем, что в продукции был повторно обнаружен мышьяк.

Накануне Россельхознадзор ограничил ввоз в Россию продукции итальянского завода компании из США Hill's. Причиной для этого послужили исследования, показавшие низкое качество кормов. Также обнаружилось, что на предприятии не выполнялся лабораторный контроль за компонентами состава кормов, не отслеживались правила температурной обработки сырья.

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#россельхознадзор
#ограничения
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Инструктор «Вагнер» начал подготовку снайперов в МВД Белоруссии
31 января 2024, 21:54

Фото: iStock/Three Spots

Инструктор «Вагнер» начал подготовку снайперов в белорусском министерстве внутренних дел, об этом ведомство сообщило в своём Telegram-канале.
«К освоению новой узкой специализации приступили снайперы. В учебном центре внутренних войск начался курс узкой специализации снайперов под руководством инструктора ЧВК «Вагнер», — сообщили представители белорусского МВД.

Сообщается, что на первом занятии по дисциплине сотрудники ведомства изучили материальную части по принципам использования винтовки, а уже в ближайшее время военнослужащие приступят к практической отработке полученных знаний.

Помимо этого, напомнили в МВД, сейчас проходит уже шестой сезон курса тактико-специальной подготовки, который также курируют инструкторы ЧВК «Вагнер».

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#мвд
#вагнер
#чвк
#белоруссия
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Милонов заявил об опасности взрыва в мозгах чипов Маска
31 января 2024, 21:45

Фото: istockphoto.com/Sasiistock

Депутат Государственной думы Виталий Милонов заявил об опасности разработанного компанией Илона Маска чипа, который вживляется в мозг.
Он допустил, что такие чипы в будущем могут просто взрываться в головах людей.

«Этот вживляемый в мозг чип будет подсказывать человеку «правильные» алгоритмы: что покупать, кого любить и что думать. Разумеется, будет тотальная слежка за такими «модифицированными» людьми! И те из них, что будут делать какой-то «неправильный», по мнению контролирующих чип людей, выбор, будут подлежать уничтожению. Возможно, этот «волшебный» чип от «гения Илона Маска» просто взорвётся у них в мозгах», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Милонов.

Ранее сообщалось о том, что нейротехнологическая компания предпринимателя Илона Маска Neuralink впервые вживила имплант в мозг человека.

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Жителям Московской области напомнили о правилах эксплуатации электроприборов
31 января 2024, 21:32

Фото: istockphoto / digitalgenetics

Огнеборцы ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили жителям Подмосковья правила эксплуатации электроприборов. Об этом сообщила пресс-служба «Мособлпожспаса».
Сотрудники «Мособлпожспаса» постоянно проводят профилактические рейды, в ходе которых напоминают местным жителям о важности соблюдения пожарной безопасности в быту, особенно при использовании электрических приборов.

«Работники разъяснили гражданам, что для того, чтобы обезопасить себя и своих близких, необходимо убедиться в исправности электрических приборов. Огнеборцы посоветовали внимательно осмотреть имеющиеся устройства и понаблюдать за их работой, ведь даже новый товар может оказаться бракованным. Следует также соблюдать осторожность с электроприборами, которые были куплены с рук, давно не использовались или являются самодельными», — поделился замначальника госучреждения Игорь Сорокин.

Стоит отметить, что при поломке электрические приборы необходимо отдавать в ремонт только проверенным специалистам.

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#подмосковье
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Более 900 случаев запаркованности около контейнерных площадок зафиксировали в январе
31 января 2024, 21:01

Фото: istockphoto / digitalgenetics

Оставлять автомобили возле контейнерных площадок даже на несколько часов - не лучшее решение. Во-первых, возникает помеха для вывоза отходов, во-вторых, крупногабаритная техника может повредить кузов автомобиля во время разгрузки баков, что вряд ли понравится автовладельцу.

- В Московской области действует чат-бот, через который водители мусоровозов могут сообщать о «железных препятствиях» возле контейнерных площадок. Только в январе было зафиксировано 938 эпизодов. Больше всего сигналов поступило из Солнечногорска - 115 случаев и из Мытищ - 113 фактов. Также неправильную парковку предпочли более 70 автовладельцев из Раменского и Ленинского, - отметила Руководитель Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

В ГУСТ МО перечислили городские округа, где в этом месяце зафиксировали только по 1 нарушению, это: Шаховская, Егорьевск, Щелково, Фрязино, Пущино, Протвино. Водителей призвали подойти к выбору места парковки ответственно, зимой брошенные машины мешают также уборочной технике очищать территории от снега.
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В ГУСТ напомнили правила противогололедной обработки в условиях переменчивой погоды
31 января 2024, 20:36

Фото: ГУСТ МО

Внимание напоминание: правила противогололедной обработки в условиях переменчивых температур. Об этом сообщила пресс-служба главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
Во время переменчивой погоды и частых переходы через 0℃ требуется особое внимание от специалистов коммунальных служб и важно помнить о правилах противогололедной обработки.

«В регион вновь пришла оттепель, температура переходит из минуса в плюс, поэтому особенно важно позаботиться о состоянии покрытий, в первую очередь, пешеходных дорожек и тротуаров, лестниц и спусков. Избежать гололедицы, а также возможных травм и ушибов поможет превентивная обработка в течение 2-4 часов до начала осадков. Ко второму раунду борьбы с наледью сотрудники приступают в течение 2 часов после их завершения», — подчеркнули в ведомстве.

Стоит отметить, что во время уборки снега с присутствием ПГМ запрещается оставлять его в зонах зеленых насаждений и сбрасывать в водные объекты: реки, озера, каналы, пруды.

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#подмосковье
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Всех участников группы «Би-2» депортировали из Таиланда в Израиль
31 января 2024, 20:19

Фото: iStock/Ekaterina_Lin

Все участники рок-группы «Би-2» покинули Таиланд, об этом сообщается в Telegram-канале группы.
«Все музыканты группы Би-2 благополучно покинули Таиланд и направляются в Тель-Авив. Подробности завтра», — говорится в сообщении музыкального коллектива.

Напомним, вчера стало известно, что из миграционной тюрьмы Таиланда выпустили солиста Лёву* (Егора Бортника). Он сразу же отправился в Израиль, а вот все остальные участники группы ещё оставались в камере тюрьмы, рассчитанной на 80 человек.

Рок-группу задержали 24 января, после того, как они отыграли концерт на Пхукете. По официальной причине — у музыкантов отсутствовало разрешение на проведение мероприятия.

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*Признан иностранным агентом на территории РФ
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#таиланд
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В Подмосковье стали известны победители конкурса «Дай лапку!»
31 января 2024, 19:46

Фото: istockphoto / LightFieldStudios

МосОблЕИРЦ поздравляет победителей конкурса «Дай лапку!». Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
По итогам конкурса было выбрано 10 победителей.

«Клыкастый красавец из Одинцово, умнейший пес-трудяга из Люберец, улыбчивый геккон, котейка-мотоциклист, кот-директор, старые знакомые Оскар и Умка. Конкурс видеоработ выиграли забавные малыши на ёлке и кот, исполняющий неповторимый цирковой трюк с тазом», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что в качестве приза победители получили годовые сертификаты на телеветеринарию, которые они получат по электронной почте до конца февраля.

За три месяца конкурса было оценено свыше более 8 тысяч фото и видео-работ с участием животных от жителей Подмосковья.

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Специалист по нацбезопасности раскрыл причины сбоя в Рунете
Эксперт Соломатин: сбой в Рунете – это техническая проблема, а не политика
31 января 2024, 19:36

Фото: iStock/PUGUN SJ

Специалист Института права и национальной безопасности Президентской академии Евгений Соломатин в беседе с «Радио 1» рассказал о причине сбоя в рунете 30 января.
Напомним, что во вторник в Рунете произошёл глобальный сбой. Многие пользователи сообщали о неисправностях в работе сайтов доменной зоны Ru. В частности, не загружались приложения российских банков, маркетплейсов и операторов связи.

Специалист подчеркнул, что случившийся глобальный сбой вызван исключительно техническими неисправностями и никак не связан с политической ситуацией.

«Ничего такого неожиданного, яркого и политизированного я здесь не вижу», – отметил эксперт.

Такие сбои периодически случаются, поскольку система сложная и постоянно растёт, добавил Соломатин. Он подчеркнул, что на заре становления Рунета техническая документация по управлению доменами занимала примерно сто страниц, а сейчас она достигает нескольких тысяч.

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#пользователи
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Выставка фотографа Забегина «Ветер в гриве» откроется 1 февраля в Шереметьево
31 января 2024, 19:23

Фото: пресс-служба Федерации конного спорта России

Завтра, 1 февраля, в терминале С московского международного аэропорта Шереметьево откроется уникальная экспозиция работ фотохудожника Александра Забегина «Ветер в гриве». Как несложно догадаться, основная тема фотографий — лошади и всё, что с ними связано.
Выставка, представляемая воздушной гаванью, пройдёт при поддержке Федерации конного спорта России. Автор работ — известный фотограф, член Союза журналистов России Александр Забегин. А ещё это человек, беззаветно и искренне преданный лошадям, которые давно уже стали источником вдохновения для его искусства.

В послужном списке фотохудожника числятся 20 персональных выставок в России и за её пределами, победы в международных конкурсах, долгие годы сотрудничества с музеями и галереями, публикации в книгах, газетах и журналах, как отечественных, так и зарубежных. С 2005 года Александр Забегин работает на всех значимых турнирах, проводимых под эгидой Федерации конного спорта России.

Фото: пресс-служба Федерации конного спорта России

В его произведениях отражается грация и пластика лошадей, а также сила и мощь этих благородных животных. Фотографии Забегина достоверно передают сочетание скорости и напора, присущую лошадям, с их нежностью и беззащитностью. Они также погружают зрителя в мир тонких отношений между животным и человеком. Из работ мастера становится понятно, что лошадью нельзя управлять. С ней можно только дружить.

Посетить экспозицию смогут все желающие, и, как представляется, в них не будет недостатка. На этот случай для гостей выставки будет организована специальная парковка. Все подробности можно уточнить по телефону: 7(916) 338-8510.

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