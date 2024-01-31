Россия запретила поставки сербских кормов для животных из-за мышьяка

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Накануне Россельхознадзор ограничил ввоз в Россию продукции итальянского завода компании из США Hill's. Причиной для этого послужили исследования, показавшие низкое качество кормов. Также обнаружилось, что на предприятии не выполнялся лабораторный контроль за компонентами состава кормов, не отслеживались правила температурной обработки сырья.
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