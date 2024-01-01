Россиян предупредили об активизации мошенников в новогодние праздники

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Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов и директор по развитию направления кибербезопасности EdgeЦентр Артём Избаенков сообщили о наиболее распространённых мошеннических схемах в новогодние праздники. Об этом сообщает RT.
Власов отметил, что в праздничные дни используются схемы, которые связаны с продажей товаров по выгодной цене и в ограниченном предложении. По его словам, в эти дни также гражданам продолжат звонить злоумышленники якобы из банков, налоговой и иных «организаций».
Сообщается, что активизация мошенников происходит по причине того, что после Нового года люди более расслабленные, чем обычно, поэтому их легче обмануть.
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Сообщается, что активизация мошенников происходит по причине того, что после Нового года люди более расслабленные, чем обычно, поэтому их легче обмануть.
«Даже если у пользователя нет аккаунта в социальных сетях, нет личного кабинета на сайтах государственных организаций и даже если у него всё ещё кнопочный телефон — какая-то информация о нём всё равно есть в сети. Преступники стараются завладеть информацией и могут получить доступ к вашему банковскому счёту или могут заставить вас сделать что-то под их давлением — перевести деньги, выдать информацию о третьих лицах», — цитирует Избаенкова RT.Ранее сообщалось, что ВТБ зафиксировал новую схему мошенничества со звонками россиянам в приложениях площадок для объявлений, за счет связи через знакомый сервис аферистам удается вызвать доверие у жертвы и похитить ее средства.
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Екатерина Коршунова