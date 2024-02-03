Россиян предупредили об опасной функции в WhatsApp

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Введенная в эксплуатацию в 2023 году возможность WhatsApp демонстрировать экран во время видеозвонка может стать причиной для злоумышленников собирать личные данные граждан, предупредил IT-эксперт Ваге Закарян в беседе с агентством «Прайм».
По его словам, показывать экран незнакомому человеку во время видеозвонка сравнимо с приглашением его в свой дом. Закарян подчеркнул, что в телефоне каждого хранится значительное количество важной информации, включая финансовые и семейные данные.
Закарян также отметил, что мошенники могут применять методы социальной инженерии или взламывать аккаунты пользователей. Он рекомендовал поддерживать бдительность в общении с незнакомцами или подозрительными личностями, ограничивать предоставление информации третьим лицам, и избегать передачи через мессенджеры и социальные сети паспортных данных, а также банковских карт и счетов.
Ранее сообщалось о том, что WhatsApp работает над поддержкой чатов с пользователями других мессенджеров. Это нововведение было обнаружено в конце января в бета-версии приложения для iOS, и отмечалось, что пользователи будут иметь возможность включать или отключать данную функцию.
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«Получив доступ к экрану, мошенник может извлечь множество сведений о пользователе: узнать, какие банковские приложения он использует, в каких магазинах делает покупки», — предупредил эксперт.
Ранее сообщалось о том, что WhatsApp работает над поддержкой чатов с пользователями других мессенджеров. Это нововведение было обнаружено в конце января в бета-версии приложения для iOS, и отмечалось, что пользователи будут иметь возможность включать или отключать данную функцию.
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Артем Кузьмин