Россиянам дали советы, как подготовится к отключению интернета
При участившихся случаях отключения интернета важно создать офлайн-архив
В условиях участившихся случаев отключения мобильного интернета важно заранее подготовиться к отсутствию связи. Об этом рассказал заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев.
Эксперт посоветовал для начала создать офлайн-архив со всеми необходимыми данными и личными документами.
«Рекомендуется заранее загрузить офлайн-карты в таких приложениях, как «Яндекс карты» или 2GIS, сохранить электронные копии важных документов (паспорт, медицинский полис, рецепты) в память устройства, а также записать ключевые контакты на бумажный носитель», — сказал Силаев в беседе с RT.
Он пояснил, что подобные меры помогут сохранить доступ к важной информации. Кроме того, эксперт посоветовал изучить места, где есть открытый Wi-Fi.
По словам Силаева, оставаться на связи могут помочь вторая сим-карта другого оператора, поскольку они часто используют различные частотные диапазоны.
В свою очередь генеральный директор студии digital-разработки AppFox Вячеслав Богаткин рассказал «Газете.Ru», что россиянам следует заранее обсудить с близкими план действий на случай отключения интернета, например, договориться встретиться в определенном месте.
«Если внезапно пропал мобильный интернет, а с ним и возможность связаться с близкими через мессенджеры или соцсети, важно действовать по заранее продуманному плану. В таких ситуациях помогает подготовка и четкие договоренности», — пояснил эксперт.
Также стоит подготовить список экстренных номеров. Его можно сделать на бумаге и носить в кошельке. Кроме того, необходимо носить с собой банковскую карту, так как при отсутствии интернета совершить оплату с телефона будет невозможно.