Россиянам дали советы, как подготовится к отключению интернета

23 июля 2025, 14:15

При участившихся случаях отключения интернета важно создать офлайн-архив

Фото: iStock/PaperFox

В условиях участившихся случаев отключения мобильного интернета важно заранее подготовиться к отсутствию связи. Об этом рассказал заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев.





Эксперт посоветовал для начала создать офлайн-архив со всеми необходимыми данными и личными документами.





«Рекомендуется заранее загрузить офлайн-карты в таких приложениях, как «Яндекс карты» или 2GIS, сохранить электронные копии важных документов (паспорт, медицинский полис, рецепты) в память устройства, а также записать ключевые контакты на бумажный носитель», — сказал Силаев в беседе с RT.

«Если внезапно пропал мобильный интернет, а с ним и возможность связаться с близкими через мессенджеры или соцсети, важно действовать по заранее продуманному плану. В таких ситуациях помогает подготовка и четкие договоренности», — пояснил эксперт.