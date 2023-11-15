Россиянам назвали способ продлить отпуск

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В праздничные периоды можно формально получить дополнительные дни отдыха, заявил профессор кафедры психологии и управления человеческими ресурсами Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов в беседе с «Лентой.ру».
Согласно российскому законодательству, официальный отпуск составляет 28 дней, отметил он. В случае, если работа связана с опасной или вредной деятельностью, руководство организации может предоставить дополнительные дни отдыха. Профессор советует не использовать отпуск во время праздников, а лучше выбирать близкие к ним даты.
Сафонов подчеркнул, что планирование отпусков стараются сочетать с праздничными днями, чтобы увеличить общее время отдыха. Это может добавить к отпуску несколько дополнительных дней, например, между 1 и 9 мая, образуя почти полноценный двухнедельный период.
Он также отметил, что при наличии праздничных дней в период отпуска по закону можно запросить его продление, если он идет по графику, но решение все равно зависит от работодателя, который может отказать и перенести эти дни на другой период. В случае заболевания сотрудника во время отпуска, работодатель обязан перенести его на другой срок по предоставленному врачебному заключению.
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Сафонов подчеркнул, что планирование отпусков стараются сочетать с праздничными днями, чтобы увеличить общее время отдыха. Это может добавить к отпуску несколько дополнительных дней, например, между 1 и 9 мая, образуя почти полноценный двухнедельный период.
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Артем Кузьмин