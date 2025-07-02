Россиянам рассказали, что выгоднее — покупка жилья или аренда

Аналитик Беляев: в нынешних реалиях ипотека стала недоступной для многих россиян
Фото: iStock/sommart

Финансовый аналитик Михаил Беляев, раскрыл, что сегодня выгоднее — снимать квартиру или покупать ее в ипотеку.



«Ипотечная квартира при успешном погашении кредита через несколько лет станет собственностью человека, которой он сможет распоряжаться по своему усмотрению. Кроме того, если жизненные обстоятельства изменятся, он может сдать ее в аренду и получать пассивный доход, которым можно будет закрывать ипотечные платежи», — рассказал Беляев «Вечерней Москве».

При этом он добавил, что при съеме квартиры деньги идут арендодателю, с которым также необходимо согласовывать ремонт, замену мебели и другие вопросы.

Однако в условиях сверхвысокой ключевой ставки в России и очень дорогих кредитов ипотека стала недоступной для многих людей. Пока аренда жилья выгоднее покупки квартиры в ипотеку, отметил Беляев.

В свою очередь юрист, риелтор, эксперт по недвижимости Герман Борисов предупредил в беседе с «Москвой 24», что покупка срочно продаваемого жилья можетпривести к неприятным последствиям.

«Стоит заранее изучить кредитную историю продавца. Плюс важно обратить внимание на дисконт, который он предоставляет. 10–15% – это нормально, если же цена недвижимости на 20% ниже средней рыночной, лучше отказаться от покупки», — отметил специалист.

Он пояснил, что продавец может подать на банкротство в ближайшие три года после сделки, и ее могут признать недействительной, ввиду сильно заниженной стоимости.

Также срочно продавать квартиры могут люди с психическими заболеваниями. После сделки бывший владелец может пойти в суд и оспорить сделку, ссылаясь на свои проблемы.

В любом случае сделку необходимо проводить с помощью грамотного риелтора и юриста, заключил Борисов.
Элина Позднякова

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