Россиянам рассказали, что выгоднее — покупка жилья или аренда
Аналитик Беляев: в нынешних реалиях ипотека стала недоступной для многих россиян
Финансовый аналитик Михаил Беляев, раскрыл, что сегодня выгоднее — снимать квартиру или покупать ее в ипотеку.
«Ипотечная квартира при успешном погашении кредита через несколько лет станет собственностью человека, которой он сможет распоряжаться по своему усмотрению. Кроме того, если жизненные обстоятельства изменятся, он может сдать ее в аренду и получать пассивный доход, которым можно будет закрывать ипотечные платежи», — рассказал Беляев «Вечерней Москве».
При этом он добавил, что при съеме квартиры деньги идут арендодателю, с которым также необходимо согласовывать ремонт, замену мебели и другие вопросы.
Однако в условиях сверхвысокой ключевой ставки в России и очень дорогих кредитов ипотека стала недоступной для многих людей. Пока аренда жилья выгоднее покупки квартиры в ипотеку, отметил Беляев.
В свою очередь юрист, риелтор, эксперт по недвижимости Герман Борисов предупредил в беседе с «Москвой 24», что покупка срочно продаваемого жилья можетпривести к неприятным последствиям.
«Стоит заранее изучить кредитную историю продавца. Плюс важно обратить внимание на дисконт, который он предоставляет. 10–15% – это нормально, если же цена недвижимости на 20% ниже средней рыночной, лучше отказаться от покупки», — отметил специалист.
Он пояснил, что продавец может подать на банкротство в ближайшие три года после сделки, и ее могут признать недействительной, ввиду сильно заниженной стоимости.
Также срочно продавать квартиры могут люди с психическими заболеваниями. После сделки бывший владелец может пойти в суд и оспорить сделку, ссылаясь на свои проблемы.
В любом случае сделку необходимо проводить с помощью грамотного риелтора и юриста, заключил Борисов.