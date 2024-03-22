Россиянам рассказали, как пережить сезон цветения: календарь аллергика, отличие от простуды

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Весна для аллергиков – особенно сложный период. Самым лучшим способом пережить сезон цветения является изоляция, однако не у всех есть возможность не выходить из дома или сменить климатическую зону. О том, что и когда начнет цвести и как облегчить симптомы аллергии, читайте в материале «Радио 1».
Когда и что цветет в разных регионах России и в Москве и Подмосковье
Март–апрель
В Москве и Подмосковье в это время цветет ива, орешник, осина и тополь.
Апрель–май
В большинстве российских регионов в конце апреля или середине мая начинают цвести: береза, ясень, тополь, ива, клен, вяз, осина.
В Москве и области в это время ожидается цветение дуба и сосны.
Май–июнь
Этот период предполагает цветение хвойных деревьев и злаковых трав. Пыльца пойдет от цветения сосен, елей, ржи, тимофеевки, овсяницы и мятлики.
В Москве и Подмосковье начнут цвести: одуванчик, костер, лисохвост, липа.
Июнь — Август
Во второй половине лета российские регионы накроет цветение подорожника, гречишных, крапивы, полыни, лебеды и амброзии. В Москве и Подмосковье эти растения также начнут цвести в этот период.
Август – Сентябрь
В начале осени аллергики страдают от пыльцы полыни, амброзии и лебеды. Кроме того, спровоцировать аллергическую реакцию могут плесневые грибы.
В Москве и Подмосковье растения-аллергены также начнут цвести в этот период.
В чем особенность сезона аллергии в 2024 году
Аллергологи предупреждают, что весной могут быть «пыльцевые бури». Этому способствовали обильные осадки в виде снега и повышенная влажность воздуха. Такие бури продолжаются в течение двух недель. Однако в те дни, когда погода ветреная, пыльца поднимается и попадает в верхние слои атмосферы, что усложняет ее оседание и приводит к аллергии.
Прежде подобная ситуация наблюдалась в 2012 году. Тогда после снежной зимы многие растения зацвели одновременно, что привело к мучениям аллергиков.
Как аллергикам пережить сезон цветения
1. Изоляция
Смена климата или изоляция, хотя бы на время активного цветения – идеальный выход для людей, страдающих аллергией, однако такой способ подходит не всем.
2. Очищение воздуха
Облегчить симптомы аллергии позволит очищение воздуха. Очистительные приборы нужно установить в доме и на месте работы. Устройства помогают как взрослым, так и детям-аллергикам.
3. Питание
Как правило, у человека возникают аллергические реакции на несколько продуктов или растений. Для тех, кто расположен к аллергии, важно обратить внимание и на питание. В период обострения, рецепторы становятся более чувствительными, поэтому любой продукт может стать раздражителем. О том, что безопасно употреблять в период цветения растений, лучше уточнить у врача.
4. Терапия
Существует ряд добавок и препаратов, которые облегчают симптомы аллергии или вовсе заглушают ее. Однако применять любые лекарственные средства необходимо только после консультации с врачом.
5. СИЗ как защита от аллергенов
Аллергологи советуют не пренебрегать в период цветения растений средствами индивидуальной защиты. Для этого можно использовать медицинские маски или респираторы, которые позволят защитить органы дыхания и сократить количество вдыхаемой пыльцы.
Как отличить аллергию от простуды
Иногда отличить простуду от аллергии очень сложно. Вирусы видоизменяются, приобретают новые формы и порой протекают бессимптомно. Легкое течение болезни можно легко спутать с аллергией и наоборот. Врачи советуют проходить скарификационные тесты или анализы крови на выявление гиперчувствительности к аллергенам.
Однако существуют некоторые отличия между простудой и аллергией, которые встречаются наиболее часто.
Аллергическая реакция организма не сопровождается высокой температурой, тем более стоит бить тревогу, если повышенная температура тела держится несколько дней. Аллергия также имеет более затяжной характер и хорошо реагирует на соответствующую терапию, что принципиально отличает ее от простуды.
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