Россияне уже в этом году смогут заселяться в гостиницы по биометрии

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В текущем году россияне получат возможность заселяться в гостиницы с использованием биометрических данных. Планируется запустить этот сервис в режиме пилотного проекта во втором полугодии, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко, передает РИА Новости.
В настоящее время ведется работа с гостиничными сетями по внедрению этого спецсервиса. Предполагается, что благодаря этому нововведению гости смогут самостоятельно зарегистрироваться при помощи планшета или терминала самообслуживания, облегчая нагрузку на персонал гостиниц и сокращая время ожидания на ресепшене.
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