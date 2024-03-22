Россияне уже в этом году смогут заселяться в гостиницы по биометрии

Премьера музыкального фэнтезийного фильма «Летучий корабль» состоялась 20 марта. Картина отчасти повторяет советский оригинал, однако новая интерпретация более современная и динамичная. О чем эта лента, какие актеры приняли участие в съемках, и как отразилась позиция по СВО некоторых артистов на дате выхода сказки, расскажет редакция «Радио 1».