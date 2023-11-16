Россияне заключили рекордное количество сделок с недвижимостью в Испании

Количество сделок по купле-продаже недвижимости в Испании, совершённых россиянами в первом полугодии этого года, возросло на 50,2%, по сравнению с прошлогодними показателями. Об этом говорится в отчёте, предоставленном Центром статистической информации нотариата государства.