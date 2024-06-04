Россиянин отсудил миллион рублей за почти 1,5 года в СИЗО по незаконному делу

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Московский районный суд Санкт-Петербурга приказал выплатить местному жителю Дмитрию Солдатову один миллион рублей из государственного бюджета в качестве компенсации за незаконное уголовное преследование. Об этом сообщили в пресс-службе городских судов.
Солдатов подал иск к Министерству финансов о возмещении морального вреда, причиненного незаконным уголовным делом. Он требовал семь миллионов рублей, однако суд уменьшил сумму компенсации.
Мужчина провел в тюрьме один год, пять месяцев и пять дней, что принесло ему серьезные моральные и нравственные страдания. Незаконное дело также негативно сказалось на его безупречной деловой репутации, учитывая, что Солдатов многие годы работал в правоохранительных органах.
Материалы дела свидетельствуют, что 14 сентября 2021 года Солдатова задержали по обвинению в незаконном обороте наркотиков. 17 января 2023 года Ломоносовский районный суд Ленинградской области изменил ему меру пресечения и разрешил выйти из тюрьмы с определенными ограничениями. Однако 2 марта 2023 года дело было возвращено прокурору из-за выявленных нарушений.
30 мая 2023 года следователь прекратил уголовное преследование в отношении Солдатова.
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Мужчина провел в тюрьме один год, пять месяцев и пять дней, что принесло ему серьезные моральные и нравственные страдания. Незаконное дело также негативно сказалось на его безупречной деловой репутации, учитывая, что Солдатов многие годы работал в правоохранительных органах.
Материалы дела свидетельствуют, что 14 сентября 2021 года Солдатова задержали по обвинению в незаконном обороте наркотиков. 17 января 2023 года Ломоносовский районный суд Ленинградской области изменил ему меру пресечения и разрешил выйти из тюрьмы с определенными ограничениями. Однако 2 марта 2023 года дело было возвращено прокурору из-за выявленных нарушений.
30 мая 2023 года следователь прекратил уголовное преследование в отношении Солдатова.
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Артем Кузьмин