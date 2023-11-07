В Госдуме предложили финансово поощрять женщин, отказавшихся от аборта

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Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил выплачивать деньги россиянкам, которые отказались от аборта. . Об этом сказано в его обращении, которое он направил заместителю председателя правительства Татьяне Голиковой, сообщает РИА Новости.
«Предлагаю к рассмотрению идею финансового поощрения женщин, решивших родить ребенка вместо ранее принятого решения сделать аборт, с последующей передачей ребенка на воспитание Государству», — приводит издание текст обращения Хамзаева.Депутат считает, что сохранение жизни ребенка является главным в стратегии по сокращению количества абортов в РФ.
Ранее эксперт ВОЗ предупредила о возможном дефиците экстренных контрацептивов в России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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