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Полиция Ростова заявила, что заслуги за мирное окончание мятежа Пригожина принадлежат ей

Генерал Агарков: пригожинский бунт закончился мирно благодаря действиям полиции
28 февраля 2024, 03:28
Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Начальник Главного управления МВД Ростовской области генерал Олег Агарков заявил, что бунт Евгения Пригожина и ЧВК «Вагнер» в июне 2023 года закончился мирным путем благодаря вмешательству полиции, сообщает газета «Блокнот».
«Только благодаря слаженным действиям полиции, силовых ведомств удалось предотвратить крайне опасное развитие ситуации, избежать трагических последствий», – сказал офицер, выступая с отчетом перед депутатами Законодательного собрания региона.

Генерал отметил, что беспорядки стали серьезным испытанием для донских полицейских. Также он подчеркнул, что мирное разрешение ситуации – заслуга правоохранительных органов, в рядах которых «никто не дрогнул в минуту опасности».


Агарков добавил, что президент Владимир Путин лично выразил благодарность 50 сотрудникам полиции, пятерым из которых вручили государственные награды.

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о начале мятежа в ночь на 24 июня. Руководитель наемников обвинил российские войска в нападении на тыловые лагеря компании, пригрозил прибегнуть к силе и направил в Москву колонну техники и наемников.

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#полиция
#происшествия
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Зеленский прокомментировал высказывания Макрона о возможной отправке войск на Украину
Зеленский: слова Макрона об отправке войск Киеву служит «хорошим знаком»
28 февраля 2024, 04:59

Фото: РИА Новости / Алексей Никольский

Президент Украины Владимир Зеленский положительно отозвался о заявлениях президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки западных войск в Украину, передает Strana.ua.
Украинский лидер охарактеризовал слова французского президента как «хороший знак».

27 февраля на пресс-конференции в Париже Макрон прокомментировал возможность отправки войск Европейского союза в Украину и не исключил такого сценария. Он также заявил, что западные союзники Украины создают объединение для поставки Киеву оружия дальнего радиуса действия.

Ранее слова Макрона были восприняты французским политиком Филиппо как объявление войны России.

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#россия
#украина
#франция
#европа
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СК установит личности украинских военачальников, отдавших приказ сбить российский Ил-76
Бастрыкин: СК выясняет личности украинских командиров, приказавших сбить Ил-76
28 февраля 2024, 04:06

Фото: iStock/Gudella

Глава Следственного комитета России (СК РФ) Александр Бастрыкин заявил, что в настоящее время комитет расследует нападение на российский самолет Ил-76 с военнопленными в целях установления украинских командиров, отдавших приказ сбить самолет, сообщает ТАСС.
«Продолжаются следственные действия, направленные на установление лиц из числа украинских вооруженных формирований, причастных к этому теракту», – заявил он.

По словам Бастрыкина, самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом (ЗРК) Patriot в районе села Липцы Харьковской области. Председатель уточнил, что на месте крушения были найдены сотни фрагментов тел.

Военный самолет Ил-76 подвергся атаки 24 января в Белгородской области. По данным Министерства обороны России, борт перевозил 65 украинских военнослужащих, предназначенных для обмена. Выживших в результате крушения не оказалось.

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#крушение
#ск рф
#плен
#белгород
#минобороны рф
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Глава Херсонской области: Зеленского необходимо судить
Губернатор Херсонской области предложил провести суд над Зеленским
28 февраля 2024, 03:17

Фото: iStock/Zolnierek

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо предложил возбудить уголовное дело против Владимира Зеленского, сообщает РИА Новости.
По мнению главы области, политик должен ответить за уничтожение жителей Херсона и разрушения. Губернатор добавил, что хотел бы задать своему оппоненту несколько вопросов в суде.

Сальдо подчеркнул, что Зеленский должен поговорить со следователями, прокурором и судьей. Также он заявил о готовности дать показания от имени обвинения на судебном процессе.

Ранее губернатор заявлял, что президент Украины в десять раз занизил потери украинской армии в ходе СВО.

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#украина
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#суд
#владимир сальдо
#херсонская область
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Карлсон раскрыл позицию Орбана по украинскому конфликту
Карлсон: премьер-министр Венгрии Орбан отрицает возможность победы Украины
28 февраля 2024, 02:57

Фото: iStock/butenkow

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сомневается в том, что Украина одержит победу в конфликте с Россией, заявил Такер Карлсон в подкасте на своем YouTube-канале.
Карлсон поделился словами венгерского политика, раскрывшего позицию после интервью. Как отметил журналист, Орбан понимает, что Украина – маленькая страна в сравнении с Россией.

«У России экономика военного времени, у Украины нет экономики», – объяснил премьер-министр, добавив, что Киев не сможет добиться победы.

Как пояснил Такер, Орбан, услышав вопрос о шансах на победу Украины, посмотрел на собеседника, будто он «невменяем».

Ранее Орбан заявил, что вопрос о победителе в конфликте на Украине не поддается решению и требует мирного урегулирования.

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#журналист
#интервью
#венгрия
#украина
#россия
#виктор орбан
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Российский суд заочно арестовал главу украинского «Грузинского национального легиона»
В Москве заочно арестовали лидера украискного «грузинского легиона»
28 февраля 2024, 02:44

Фото: iStock/Alina Vasylieva

Басманный суд Москвы вынес решение о заочном аресте руководителя "Грузинского национального легиона" Украины Ушанги Мамулашвили, сообщает РИА Новости.
По данным суда, Мамулашвили обвиняется в возбуждении ненависти и вражды по расовому, национальному и другим признакам. В настоящее время Мамулашвили находится в федеральном и международном розыске.

Суд подчеркнул, что «в отношении Мамулашвили избрана мера пресечения» в виде ареста с момента его задержания на территории Российской Федерации или экстрадиции.

28 июля 2023 года Следственный комитет России (СКР) заочно предъявил обвинение более чем 70 наемникам «Грузинского легиона».

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#украина
#россия
#грузия
#суд
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Латвия продлила запрет на въезд россиян еще на один год
Латвийские власти продлили ограничения в отношении россиян до марта 2025 года
28 февраля 2024, 02:15

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Власти Латвии продлили запрет на въезд россиян до марта 2025 года, говорится в решении на сайте Министерства иностранных дел Латвии.
Согласно сообщению ведомства, россияне больше не смогут посещать Латвию с целью туризма и отдыха.

«Кабинет министров решил продлить ограничения на въезд граждан Российской Федерации в Латвию», – отметил МИД Латвии, добавив, что предыдущие ограничительные меры перестали действовать 4 марта текущего года.

Впервые данное решение было одобрено правительством Латвии 19 сентября 2022 года; к аналогичным мерам прибегли руководства Литвы, Эстонии и Польши.

Ранее стало известно, что литовские власти с 1 марта ограничат посадку и высадку пассажиров с поездов, следующих в Калининград, на пограничных пунктах Кяна и Кирбатай.

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#литва
#латвия
#ограничения
#запрет
#россия
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Евросоюз установил сроки введения новых антироссийских санкций
«Известия»: ЕС введет новый пакет антироссийских санкций до выборов в Европарламент
28 февраля 2024, 02:01

Фото: iStock/sinonimas

Чешский евродепутат Томаш Здеховски рассказал о сроках введения Евросоюзом новых санкций против России, передают «Известия».
Депутат Здеховски назвал сроки вступления в силу новых ограничений против России и отметил, что ЕС примет 14-й санкционный пакет до выборов в Европарламент.

«Новые санкции могут быть введены в начале июня. Это будут целевые меры против конкретных секторов экономики. Сейчас по этому поводу ведется дискуссия между странами-членами», — рассказал он.

Ранее представители стран Евросоюза сформировали 13-й санкционный антироссийский пакет. В список ограничений вошли около 200 юридических и физических лиц.

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#санкции
#ограничения
#европа
#евросоюз
#чехия
#германия
#россия
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Слова Макрона об отправке войск на Украину охарактеризовали как объявление войны
Флориан Филиппо расценил слова Макрона об Украине как объявление войны России
27 февраля 2024, 23:45

Фото: сайт Кремля

Политический лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо отреагировал на слова президента Франции Эммануэля Макрона о признании возможности отправки западных войск на Украину, передает РИА Новости.
Охарактеризовав высказывания Макрона как объявление войны России, Филиппо подчеркнул, что Запад пытается эскалировать конфликт на Украине.

«Если вы отправляете дальнобойные вооружения, способные достичь Москвы, и отправляете войска в страну – как это называется? Это называется война. Это означает, что мы вступим войну с Россией, ядерной державой. А ядерная держава против другой ядерной державы – это называется мировая война», – отметил политик.

Ранее Макрон объявил, что Европа нуждается в поражении России ради собственной безопасности.

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#президент
#украина
#евросоюз
#европа
#франция
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Россия предупредила Запад о последствиях перевода замороженных активов Украине
Силуанов: Запад сделает себе хуже, если передаст Украине замороженные активы РФ
27 февраля 2024, 23:02

Фото: iStock/Jon Rehg

Министр финансов Антон Силуанов предупредил Запад о последствиях перевода замороженных российских активов на Украину, сообщает РИА Новости.
Политические ограничения на резервы национальных банков подрывают основы и устои мировой финансовой системы, отметил министр.

«Этими решениями подрываются основы мировой финансовой системы, которые складывались десятилетиями. У нас есть чем ответить», – заявил Силуанов, добавив, что Россия заморозила достаточное количество активов иностранных инвесторов.

Также он выразил мнение, что сейчас самое время найти выход из сложившейся ситуации и не идти по пути эскалации.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен признала, что арест замороженных российских активов может представлять риск для доллара, но, учитывая особенности текущей ситуации, оценила его как маловероятный.

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#антон силуанов
#минфин
#санкции
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