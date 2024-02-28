Полиция Ростова заявила, что заслуги за мирное окончание мятежа Пригожина принадлежат ей

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Начальник Главного управления МВД Ростовской области генерал Олег Агарков заявил, что бунт Евгения Пригожина и ЧВК «Вагнер» в июне 2023 года закончился мирным путем благодаря вмешательству полиции, сообщает газета «Блокнот».
«Только благодаря слаженным действиям полиции, силовых ведомств удалось предотвратить крайне опасное развитие ситуации, избежать трагических последствий», – сказал офицер, выступая с отчетом перед депутатами Законодательного собрания региона.
Генерал отметил, что беспорядки стали серьезным испытанием для донских полицейских. Также он подчеркнул, что мирное разрешение ситуации – заслуга правоохранительных органов, в рядах которых «никто не дрогнул в минуту опасности».
Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о начале мятежа в ночь на 24 июня. Руководитель наемников обвинил российские войска в нападении на тыловые лагеря компании, пригрозил прибегнуть к силе и направил в Москву колонну техники и наемников.
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