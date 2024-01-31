Ручная работа – это раритет: ювелир из Балашихи о бизнесе, людях и вымирающем ремесле

31 января во всём мире отмечается День ювелира. Считается, что это одна из старейших и изысканных профессий, которая зародилась ещё в древние времена. Человек всегда стремился красиво одеваться, наряжаться, что привело к появлению украшений из самых разных материалов, начиная от костей и ракушек и заканчивая драгоценными камнями и металлами. Журналист «Радио 1» Екатерина Шмакова отправилась в гости к современному мастеру из Подмосковья, чтобы узнать, как сегодня живут ремесленники.