Ручная работа – это раритет: ювелир из Балашихи о бизнесе, людях и вымирающем ремесле

Фото: «Радио 1»
«У меня дядя тоже ювелир ещё с советских времён, и всё детство я у него в мастерской проводил. Мне это дело нравилось, поэтому сразу после школы я поступил в художественный профессиональный лицей имени Карла Фаберже в Москве, окончил его в 1996 и пошёл работать на фирму в Балашихе», — рассказывает Алексей.С того момента мужчина сменил несколько мастерских, пока не пришёл к идее открыть собственное дело. Так, в 2008 году в Балашихе появилась ювелирная мастерская Алексея Степко.
Сам себе начальник и уборщикВ начале пути было непросто, признаётся умелец. Нужно было с нуля организовать производство, найти клиентов и научиться работать без начальника, который в трудные времена поможет и направит.
«Не хватало начальника, который давал работу, что-то подсказывал. То есть я остался один совершенно. Года три привыкал к новому образу жизни, к тому, что я сам себе начальник, работник, уборщик, бухгалтер, модельер, восковщик и закрепщик, — все в одном. А на производстве это разные люди. То есть литьём один человек занимается, с напильником другой человек сидит, полирует третий человек», — делится ювелир.Сегодня в Балашихе Алексея Степко знают многие, но ещё несколько лет назад найти клиентов было сложно. Мужчина разносил по домам листовки и визитки, давал рекламу, однако результатов это не приносило. Новые заказы в основном приходили благодаря старому доброму сарафанному радио.
«Клиенты до сих пор в основном приходят через знакомых. Недавно заказ был с Твери. Ребята приехали в Балашиху делать кольца и рассказали, что им посоветовали меня знакомые, — удивляется мастер. — С Зеленограда тоже иногда заказывают, хотя у них там и свои мастера есть. В общем, в моём случае хорошо работает сарафанное радио».Фото: соцсети Алексея Степко
О любви к делу, выгорании и хоббиВ профессии Алексей уже 28 лет, и во все времена частый запрос клиентов – это ремонт цепочек, колец, браслетов и других украшений. Но ювелир даже такую работу выполняет с любовью и огромным вдохновением. На вопрос о выгорании, скуке и отсутствии вдохновения смеётся и говорит, что не знаком с таким.
«Это моё дело, я каждый день учусь. Бывают интересные заказы, которыми я горжусь. Мужчина как-то давно заказывал кольцо из белого золота для своей жены, у которой аллергия на палладий (Если обычное ювелирное золото содержит чистое золото и сплав из серебра и меди, то в сплав белого золота вместо меди добавляется никель или палладий, которые и окрашивают металл в белый цвет, — прим. Ред.). Тогда мне пришлось покататься, поискать фирму, которая именно без палладия делает белое золото. Любой другой мог бы отказаться, так как много мороки. А мне действительно интересно, подстёгивает», — смеётся Алексей.Любовь к своему делу проявляется в мелочах: в мастерской подмосковного ювелира можно найти много приспособлений и приборов, которые Алексей придумал и сделал сам для облегчения работы. Например, в полировальный станок мужчина внедрил самодельную вытяжку для пыли, сделанную из напечатанного на 3D принтере фильтра и пылесоса. Много в мастерской различных крючков и крышечек, которые умелец сделал своими руками.
«Я придумал на 3D принтере крепление, вставил снизу шланг от пылесоса, куда уходит вся пыль. Благодаря этому получается меньше пыли в мастерской. Также мне нужна была салфетница с конкретным разрезом. Но я не мог нигде такую найти, поэтому напечатал её на 3D принтере. Это моё хобби, которое помогает в работе», — улыбаясь говорит собеседник.
Подвеска с вулканическим стеклом и кулон с магнитомК Алексею нередко приходят за его креативом и изобретательностью. Например, в 2020 году клиент принёс вулканическое стекло и попросил сделать из него подвеску в форме прямоугольника. Ювелир вспоминает, что тогда сам придумал дизайн и сделал украшение из серебра и прямоугольным неодимовым магнитом, в центр которого поместил уникальную находку.
Фото: соцсети Алексея Степко
Просят сделать иногда и парные украшения. Так, в прошлом году мужчина изготовил кастомный кулон в виде детской соски. Изделие состоит из двух половин, каждая из которых является отдельным украшением.
«Особенность заключается в том, что, когда подносишь один кулон к центру другого – они соединяются друг с другом с помощью встроенных магнитов, составляя единое целое, — пишет Алексей в соцсетях. — Оба кулона выполнены из стерлингого серебра, со вставками из 248 фианитов Swarovski и неодимовых магнитов».Видео: соцсети Алексея Степко
Ювелирных дел мастер старается постоянно развиваться и улучшать свои навыки в профессии. В этом ему помогают советы коллег и новые инструменты: если раньше каждое изделие отливалось в специальную силиконовую форму, то сегодня для этого есть 3D принтер, и если раньше было сложно увидеть маленькие царапины на изделии, то сегодня в этом помогает микроскоп. Алексей отмечает, что благодаря новым технологиям изменилась и российская ювелирная школа.
«То, как нас учили, и то, как это делается сейчас – абсолютно разные вещи. Лет пять назад я ездил в своё училище пообщаться с преподавателями и заглянул в музей дипломных работ, где, кстати, и моя работа до сих пор лежит. Если у меня был медальон с гравировкой и камушками, то сейчас там уже лежит корона Российской империи. Очень сильно изменился уровень образования, мастерство развилось. В 90-е было всё деревянное», — подчёркивает собеседник.
Почему авторская работа – это дорого?Но единственное, что не изменилось за 30 лет в ювелирном деле – отношение общества к изделиям ручной работы. Многие до сих пор удивляются ценам за работу мастеров, отмечает Алексей. По его словам, люди не понимают, как много времени и сил нужно вложить в производство.
«На изготовление обычного кольца может потребоваться неделя. Срочные заказы выполняются за два дня, но это если только ими заниматься. Многие люди удивляются, почему столько стоит изделие, ведь там нечего делать. Но это не так. Сначала нужно на принтере изделие напечатать, потом его отлить, потом спаять, потом отшлифовать и так далее. Конечно, многое зависит от того, на серебре или на золоте работает мастер. Также важен круг клиентов. Например, у кого-то есть много богатых клиентов, они им одну цену назначают, я за это же изделие назначаю более низкую», — добавляет ювелир.Сегодня ручная работа – это раритет, подчёркивает мастер. Однако это не мешает ему мечтать о развитии своего производства и о том, чтобы передать свои знания новому поколению.
«Хочется, чтобы ко мне пришли люди, которые знают ремесло. Я бы их обучил и передал им свой накопленный опыт. Сейчас, правда, спроса на это нет, как, например, в 90-е. Сейчас другие приоритеты – тиктоки, соцсети… Ручная работа – это раритет», — с лёгкой тоской заключает Алексей Степко.Читайте также:
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