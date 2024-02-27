Рушан Аббясов вновь возглавил Духовное управление мусульман Подмосковья

Фото: сайт ДУМ МО
Муфтий Рушан Аббясов избран председателем Духовного управления мусульман Московской области на новый срок. Об этом сообщается на сайте управления.
V Отчётно-выборный съезд Централизованной религиозной организации Духовного управления мусульман Московской области состоялся в конференц-зале Московской Соборной мечети. Голосование было открытым. Духовный лидер мусульман России Муфтий Шейх Равиль Гайнутдин поздравил Аббясова с переизбранием и вручил ему Указ об утверждении в должности.
Духовный лидер российских мусульман выразил признательность Рушану Аббясову за большой личный вклад в развитие и процветание мусульман Подмосковья.
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«Собрание по традиции началось с чтения аятов Корана, после чего к присутствующим обратился Муфтий Шейх Равиль Гайнутдин. Он отметил, что Духовное управление мусульман Московской области – одно из самых активных и быстрорастущих в стране. В регионе открываются новые мечети и молельные дома, создаются новые местные религиозные организации, налаживается общинная жизнь», – говорится в сообщении.
«Его труд как мусульманского религиозного деятеля я всегда высоко ценю и духовно одобряю. Для меня большая отрада видеть и знать, что деятельность Рушана хазрата пользуется поддержкой уммы региона и направлена на благо единоверцев и соотечественников, на сохранение межнационального мира и согласия в нашем обществе» – сказал Равиль Гайнутдин.Первый вице-губернатор – председатель правительства Московской области Ильдар Габдрахманов прочитал участникам приветственный адрес от губернатора региона Андрея Воробьёва. Он также поблагодарил Рушана Аббясова и Духовное управление и мусульман Подмосковья за плодотворное сотрудничество.
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Лора Луганская