Рядом с терракотовой армией императора Китая нашли 16-тонный саркофаг с сокровищами

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В мавзолее императора Шихуанди обнаружили 16-тонный саркофаг, полный сокровищ. Об этом информирует Arkeonews.
Уточняется, что он мог принадлежать легендарному сыну китайского императора — принцу Гао. Согласно информации источника, саркофаг обнаружили на глубине 16 метров.
Записи древнего китайского историка Сыма Цяня гласят, что Гао попросил своего брата отправить себя к отцу в загробный мир. В саркофаге предполагаемого Гао археологи нашли оружие, драгоценности, набор посуды и 6000 бронзовых монет.
При этом специалисты не исключают, что на самом деле нашли саркофаг не принца Гао, а некого высокопоставленного дворянина или полководца.
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Записи древнего китайского историка Сыма Цяня гласят, что Гао попросил своего брата отправить себя к отцу в загробный мир. В саркофаге предполагаемого Гао археологи нашли оружие, драгоценности, набор посуды и 6000 бронзовых монет.
При этом специалисты не исключают, что на самом деле нашли саркофаг не принца Гао, а некого высокопоставленного дворянина или полководца.
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Екатерина Коршунова