С 1 апреля в России на 15% подорожает пиво

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Крупнейшие производители пива уведомили ретейлеров о подорожании своей продукции в России на 15%, следует из писем компаний, имеющихся в распоряжении «Фонтанки».
Получение писем с уведомлением о росте цен подтвердили несколько федеральных и региональных сетей. Однако, можно говорить, что повышение цен в целом незначительное и не повлияет кардинальным образом на рынок сбыта продукции. Тем более, что в специализированных магазинах продажи алкоголя стабильно действует система акций и скидок для покупателей.
Политика крупных пивоваренных компаний в последние годы заключалась в том, чтобы массовые сорта стоили максимально недорого. Бутылка пивного напитка обходится россиянам в 50-80 рублей.
Ранее Владимир Путин подписал закон, ужесточающий требования к производителям алкогольных напитков, содержащих в составе этиловый спирт, с целью повышения прозрачности их деятельности и борьбы с нелегальным производством алкогольной продукции в стране.
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Политика крупных пивоваренных компаний в последние годы заключалась в том, чтобы массовые сорта стоили максимально недорого. Бутылка пивного напитка обходится россиянам в 50-80 рублей.
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Мария Федоровцева