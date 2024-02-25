С 1 марта в России начнут ограничивать информацию о VPN

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С 1 марта в России вводится ограничение на доступ к материалам, информирующим и популяризирующим VPN. Как пояснила изданию URA.RU руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, блокировка необходима для того, чтобы сохранить личную безопасность граждан.
«Вы создаете в своем гаджете дыру, через которую данные передаются третьим лицам, и таким образом многие попадают в лапы мошенников и других нехороших людей. С точки зрения вашей личной безопасности — этими приложениями пользоваться нельзя», — заявила Мизулина.
Общественник подчеркнула, что именно поэтому государству приходится идти на ограничительные меры.
Большое количество заблокированных сайтов привело к популярности использования VPN, позволяющего обходить установленные запреты к контенту. Но специалисты напоминают о рисках, среди которых попадание на фишинговый сервер или использование недобросовестными провайдерами личных данных клиентов в своих целях.
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