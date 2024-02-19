Sabah: Власти Турции запретили отмечать в частных школах Пасху и Рождество

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Власти Турции запретили отмечать в частных школах страны праздники, противоречащие турецким национальным ценностям — такие как Пасха, Хэллоуин, католическое Рождество и другие. Об этом сообщает газета Sabah.
«В частных школах запрещено проводить мероприятия и торжества, которые противоречат национальным, моральным, гуманитарным, духовным и культурным ценностям турецкой нации и не способствуют психосоциальному развитию учеников», — говорится в постановлении министерства образования Турции, которое опубликовал официальный правительственный вестник Resmi Gazete.Кроме того, согласно постановлению, будут созданы «центры социальной деятельности и развития», которые призваны способствовать социальному, культурному, художественному и спортивному развитию студентов — в дополнение к академическому прогрессу.
Турция остается самым востребованным зарубежным направлением
Ранее стало известно о том, что Турция вводит плату за посещение иностранцами мечети Айя-София в Стамбуле. с 15 января 2024 года. Об этом сообщил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой. По словам министра, плата будет взиматься с иностранцев, а для граждан Турции вход в мечеть останется свободным. В настоящее время стоимость не определена.
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