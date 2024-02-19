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Sabah: Власти Турции запретили отмечать в частных школах Пасху и Рождество

19 февраля 2024, 01:09
Фото: iStock/erkan523

Фото: iStock/erkan523

Власти Турции запретили отмечать в частных школах страны праздники, противоречащие турецким национальным ценностям — такие как Пасха, Хэллоуин, католическое Рождество и другие. Об этом сообщает газета Sabah.
«В частных школах запрещено проводить мероприятия и торжества, которые противоречат национальным, моральным, гуманитарным, духовным и культурным ценностям турецкой нации и не способствуют психосоциальному развитию учеников», — говорится в постановлении министерства образования Турции, которое опубликовал официальный правительственный вестник Resmi Gazete.

Кроме того, согласно постановлению, будут созданы «центры социальной деятельности и развития», которые призваны способствовать социальному, культурному, художественному и спортивному развитию студентов — в дополнение к академическому прогрессу.


Турецкие власти приняли такое решение после жалоб от родителей на празднование западных праздников в школах. В декабре 2023 года учебным заведениям разослали предупреждения относительно торжеств, которые считаются «несовместимыми с национальной идентичностью Турции».
Турция остается самым востребованным зарубежным направлением
Ранее стало известно о том, что Турция вводит плату за посещение иностранцами мечети Айя-София в Стамбуле. с 15 января 2024 года. Об этом сообщил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой. По словам министра, плата будет взиматься с иностранцев, а для граждан Турции вход в мечеть останется свободным. В настоящее время стоимость не определена.

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#школы
#турция
#праздники
#запрет
#рождество
#пасха
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В Петербурге пьяная няня бросила больного ребёнка одного в подъезде
78.ru: Обнажённый ребёнок остался один в подъезде из-за действий его пьяной няни
19 февраля 2024, 02:22

Фото: iStock/mactrunk

Жители петербургского жилого комплекса «Лондон-Парк» нашли в парадной раздетого догола и одинокого ребёнка, сообщает портал 78.ru, Уточняется, что это произошло в результате того, что малыша бросила его няня, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения.
Прежде чем мама малютки узнала о произошедшем, местные жители устроили настоящее расследование с обходом квартир на этаже. Охрана жилого комплекса сразу же вызвала сотрудников полиции. Сейчас малыш уже одет и ждёт родителей в отделении.



Известно, что ребёнок болен шизофренией и почти не разговаривает, , а няня, которая должна была следить за ним, работает без заключения какого-либо договора. Теперь мать малыша сможет забрать его домой только совместно с представителями органов опеки Санкт-Петербурга.

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#дети
#пьянство
#санкт-петербург
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Уровень бедности в Аргентине достиг максимума за последние 20 лет
Reuters: Более 57 процентов аргентинцев живут за чертой бедности
18 февраля 2024, 23:41

Фото: iStock/HStocks

Уровень бедности в Аргентине в январе 2024 года достиг 57,4%, что является самым высоким показателем по крайней мере за последние 20 лет. Об этом в воскресенье сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные отчёта, составленного Католическим университетом Аргентины (UCA).
Согласно этому документу, девальвация песо (национальная аргентинская валюта), которую провёл после своего вступления в должность президента страны либертарианец Хавьер Милей, а также последовавшее за этим повышение цен только подстегнули уровень бедности.

«Истинное наследие кастовой модели: шестеро из каждых 10 аргентинцев бедны», – так прокомментировал в своих социальных сетях отчёт UCA сам Хавьер Милей.

В декабре минувшего года новое аргентинское правительство под его руководством объявило о начале масштабных экономических реформ и борьбе со льготами для политических династий Аргентины, которые Милей называет «кастой».
Напомним, что при вступлении в должность Хавьер Милей публично пообещал «долларизировать» национальную экономику и обуздать инфляцию, которая к тому моменту достигала 200%.

Первым шагом явилась девальвация песо по отношению к американскому доллару на 54 процента, что вкупе с дальнейшим ростом цен вызвало резкое падение дохода аргентинцев и увеличение уровня бедности до показателя в 49,5% (на тот момент). Кроме того, правительство Милея объявило о сокращении субсидий на энергетику и транспорт, а также повышении налогов ради достижения бюджетного баланса.

Власти перешли к жёсткой экономии во всех сферах. Были урезаны затраты на правительство, вместо 18 министерств осталось только девять, сократилось и число персонала в ведомствах. Среди 300 поправок к законам и нормативным актам, подготовленных Милеем, запрет любых экспортных ограничений, отказ от регулирования цен и невмешательство правительства в некоторые отрасли, например, винодельческий сектор, туризм, рынок аренды жилья и другие.

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#аргентина
#бедность
#экономика
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Дипмиссия России рассказала о ситуации на Шри-Ланке после инцидента в отеле
Посольство РФ: ситуация на Шри-Ланке стабильная после инцидента в отеле
18 февраля 2024, 19:56

Фото: istockphoto / MariusLtu

Ситуация на Шри-Ланке не опасна жизни и здоровью отдыхающих, которые могут спокойно продолжить жизнь на острове. Об этом сообщают в телеграм-канале посольство РФ после информации об инциденте с россиянами в местном отеле.
Также, посольство России порекомендовало россиянам, проживающим на постоянной основе на Шри-Ланке, подумать над возвращением на родину.

В посольстве России на Шри-Ланке 18 феврале заметили случай, произошедший в ночь на 15 февраля с тремя туристами из России в отеле, находящимся в населенном пункте Хабарадува округа Галле Южной провинции Шри-Ланки.

Уточняется, со слов российских гражданок, что работники отеля ведут себя неподобающе, из-за чего и произошла драка.

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#туристы
#посольство
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Подмосковье — лидер в стране по строительству школ и детских садов
18 февраля 2024, 17:50

Фото: Сергей Хакимов

На международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ сегодня, 18 февраля, проходит тематический день, посвященный образованию. Центральным событием стала пленарная сессия «Разговоры о важном: сфера образования», проходившая в конференц-зале павильона № 75.
Открыли мероприятие заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова и министр просвещения Сергей Кравцов. Вице-премьер рассказала об успехах в развитии системы образования в стране за последние годы. Министр сообщил, что с 2019 года в России было открыто 1676 детских садов и построено 1552 новые школы, с улыбкой добавив, что в годы, когда он сам учился, таких прекрасных благоустроенных школ с бассейнами и террасам, к сожалению, не было.

Фото: Сергей Хакимов

В рамках мероприятия были отмечены субъекты Российской Федерации за лучшую реализацию и развитие образовательной инфраструктуры. Московская область стала победителем в номинации «Регионы-лидеры по количеству построенных и капитально отремонтированных школ и детских садов в период с 2019 по 2023 годы».

«Я, прежде всего, хочу поблагодарить нашего президента и правительство РФ за магистральные проекты в сфере образования — и строительство, и капитальный ремонт. Казалось бы, это наша региональная задача, но она гораздо успешнее реализуется именно совместными усилиями. И вторая ключевая задача — качество образования. Министр просвещения очень важные инициативы продвигает в части олимпиадного движения. ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, стимулирование за достижение ребят — тоже является важным», — сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

Фото: Сергей Хакимов

Глава региона рассказал, что каждый год в школы области приходит на 40 тысяч детей больше, и областные власти видят свою задачу в том, чтобы обеспечить им качественное обучение в новых комфортабельных школах. В Подмосковье работают около 50 тысяч учителей и поддержка уделяется каждому из них. Кроме того, идёт активная работа по привлечению новых педагогических кадров, сообщил губернатор.

Фото: istockphoto/Tatiana Maramygina

В Московской области — сильная педагогическая команда, которая ни раз была отмечена престижными наградами. Так, руководитель Гимназии им. Примакова Майя Майсурадзе в 2021 году признана лучшим директором образовательного учреждения России, преподаватель истории из Орехово-Зуева Дмитрий Лутовинов в 2022 году стал учителем года, а Дарья Глебова из Дмитровского городского округа в 2023-м — лучшим воспитателем страны.

Фото: Сергей Хакимов

Награду губернатору Московской области вручила вице-премьер Татьяна Голикова. Андрей Воробьёв поблагодарил в её лице правительство РФ за поддержку и высокую оценку работы правительства региона, а учителей — за самоотверженный труд и продвижение лучших практик Подмосковья.

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Губернатор Подмосковья Воробьёв выступил на выставке «Россия» в День образования

На выставке-форуме «Россия» 18 февраля проходит тематический День образования
#подмосковье
#россия
#строительство
#губернатор
#школы
#капитальный татьяна голикова
#сергей кравцов
#андрей воробьёв
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Губернатор Подмосковья Воробьёв выступил на выставке «Россия» в День образования
18 февраля 2024, 15:40

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Сегодня, 18 февраля, на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ проходит тематический День образования. В его рамках на пленарной сессии «Разговоры о важном: сфера образования» выступил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Сначала успехи Подмосковья и руководства региона в сфере школьного строительства и в целом развития системы образования отметил в своём выступлении глава министерства просвещения РФ Сергей Кравцов, а затем пригласил на сцену руководителя области. Андрей Воробьёв поблагодарил в лице министра и вице-премьера РФ Татьяны Голиковой правительство страны и президента Владимира Путина за помощь и поддержку в осуществлении мероприятий в рамках национального проекта «Образование».

Губернатор высоко оценил инициативы министерства просвещения по развитию олимпиадного движения, отметив, что в Московской области каждый год появляются новые чемпионы международных предметных олимпиад. Также Андрей Воробьёв подчеркнул важность материального стимулирования педагогов, воспитавших ребят, которые добиваются отличных результатов и показывают высокий уровень российского образования, занимая первые места на международных олимпиадах.

Фото: istockphoto/Drazen Zigic

Глава региона рассказал, что в Подмосковье каждый год приходят учиться 40 тысяч новых ребят. Свою задачу власти области видят в обеспечении для них качественного образовательного процесса в современных школах. Конечно, подчеркнул Андрей Воробьёв, важнейшим элементом учебного процесса являются учителя. В Московской области трудятся около 50 тысяч педагогов, и областное правительство заботится о каждом из них. Кроме того, ведётся постоянная работа по привлечению в регион новых педагогических кадров. На 2024 год поставлена задача привлечь в школы Подмосковья две тысячи новых учителей.

Губернатор рассказал о достигнутых успехах в сфере образования. Так, в 2021 году представитель Подмосковья Майя Майсурадзе победила во Всероссийском конкурсе «Директор года». Преподаватель истории из Орехова-Зуева Дмитрий Лутовинов стал учителем года в 2022 году. А Воспитательница детского сада в Дмитрове Дарья Глебова заняла первое место в конкурсе «Воспитатель года-2023». Андрей Воробьёв заверил, что область будет и дальше развивать систему образования — дошкольного, школьного, среднего специального и высшего. Образование — это наше будущее, заключил губернатор.

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова вручила главе Подмосковья Андрею Воробьёву диплом за развитие и реализацию в регионе инфраструктурных проектов в области образования.

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#подмосковье
#губернатор
#школы
#образование
#правительство
#учителя
#преподаватель
#андрей воробьёв
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Министр просвещения РФ Кравцов выступил на выставке «Россия» в День образования
18 февраля 2024, 15:02

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Сегодня, 18 февраля, на выставке-форуме «Россия» проходит тематический День образования. В его рамках на пленарной сессии «Разговоры о важном: сфера образования» выступил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Поблагодарив вице-премьера РФ Татьяну Голикову за высокую оценку работы его ведомства, он отметил, что за последние несколько лет система образования в России кардинально поменялась. Министр сослался на мнение председателя комиссии Государственного совета по образованию Михаила Развожаева, который считает, что за последние три года некоторые элементы этой системы были отстроены заново.

Сергей Кравцов сообщил, что с 2019 года в стране открыто 1676 детских садов, что во многом помогло решить проблему доступности детского дошкольного образования. Как и Голикова, министр просвещения вспомнил 90-е годы, когда ребёнка невозможно было отвести в детский сад. Их помещения сдавались в аренду банкам и коммерческим структурам. В этой связи Кравцов отметил важность принятого запрета на перепрофилирование любых образовательных учреждений.

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

За три года в стране построено 1552 школы, продолжил министр. Причём он отметил, что это школы современные, с бассейнами, террасами и балконами, с улыбкой посетовав, что когда он сам учился, таких школ, к сожалению, просто ещё не было. Кроме того, отремонтировано и реконструировано ещё около 4,5 тысячи школ, и эта работа будет продолжаться.

В заключение Сергей Кравцов поблагодарил руководителей нескольких регионов-лидеров по вводу в эксплуатацию новых школ, ремонту старых и в целом тех глав регионов, которые активно помогают эффективно работать и развиваться системе образования. Особо министр выделил губернатора Московской области Андрея Воробьёва.

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#детский сад
#россия
#школы
#мнение
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#сергей кравцов
#минпросвещения
#рф
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На выставке-форуме «Россия» 18 февраля проходит тематический День образования
18 февраля 2024, 12:07

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

На выставке-форуме «Россия» на ВДНХ 18 февраля проходит тематический День образования. В его рамках в павильоне № 75 открылась пленарная сессия «Разговоры о важном: сфера образования».
Открывая заседание, заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова отметила, что этот тематический день касается каждого жителя нашей страны, так как образование — это ключ к будущему. Она отметила, что современная российская система образования является абсолютно универсальной и конкурентоспособной. В этой сфере трудится огромная армия учителей, педагогов, наставников, преподавателей вузов, которые учат наших детей, сказала вице-премьер. Она также подчеркнула, что мы можем по праву гордиться отечественной системой образования.

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Татьяна Голикова рассказала, что ещё в 2019 году Россия не попадала в десятку лучших стран по качеству образования. Многие наработки времён Советского Союза, уровень обучения в котором высоко котировался во всём мире, были, к сожалению, утрачены. Президентом РФ Владимиром Путиным была поставлена задача войти в число десяти лучших стран по качеству образования, что и произошло по итогам 2023 года, сказала заместитель председателя правительства.

Вице-премьер также отметила, что качество образования в России подтверждается отличными результатами российских школьников, которые они показывают, участвуя в различных международных олимпиадах. Например, в 2015 году из 38-ми возможных наград на предметных олимпиадах ученики российских школ получили 17 золотых наград. В 2023 году из 43-х золотых наград на международных олимпиадах 34 завоевали российские школьники. Татьяна Голикова поздравила ребят, учителей, своих коллег и гостей форума с этим достижением.

Фото: istockphoto/Smederevac

Заместитель главы российского правительства напомнила, что нам всем вместе довелось пережить тяжелые времена в 90-е годы прошлого века, когда система образования планомерно разрушалась, школы и детские сады передавались в аренду банкам и коммерческим структурам, учителя уходили торговать на рынок, чтобы выжить. Сегодня по поручению главы государства федеральным правительством и регионами предпринимаются беспрецедентные меры по поддержке системы образования, и это не могло не дать свои плоды, заключила Татьяна Голикова.

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#россия
#школы
#качество
#образование
#школьники
#детские сады
#татьяна голикова
#учителя
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Депутат Гаврилов рассказал, выращивание какого цветка грозит тюремным сроком
Депутат Гаврилов: За выращивание ипомеи трёхцветной можно получить тюремный срок
18 февраля 2024, 10:58

Фото: istockphoto/Ridwan Arifin

Депутат Государственной думы РФ Сергей Гаврилов, представляющий фракцию КПРФ, рассказал, что в некоторых случаях за выращивание популярного дачного цветка ипомеи трёхцветной может наступить уголовная ответственность, предусматривающая до двух лет лишения свободы.
Этот садовый цветок бабушки-дачницы очень любят высаживать вдоль садовых оград на своих участках, рассказал парламентарий в беседе с РИА Новости. Теперь с этими растениями садоводам-любителям следует быть очень аккуратными. Если количество ипомеи трёхцветной на участке превышает сто вьюнков, то это уже будет квалифицировано как преступление, предупредил депутат.

Сергей Гаврилов также подчеркнул, что хранение или получение семян ипомеи трёхцветной в количестве хотя бы трёх граммов также будет рассматриваться как уголовное преступление. В этом случае санкции предусматривают лишение свободы на срок до двух лет. Установлено, что вещества, содержащиеся в семечках ипомеи галлюциногенные, то есть наркотические. Депутат также напомнил, что ответственность также предусмотрена за непринятие земледельцем или землепользователем мер по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений.

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#депутат
#наркотики
#растения
#участок
#цвет
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Учёные назвали главную угрозу мировой продовольственной безопасности
Участившиеся набеги саранчи угрожают мировой продовольственной безопасности
18 февраля 2024, 10:11

Фото: istockphoto/pawopa3336

Всё более частые набеги саранчи на посевы сельскохозяйственных культур, вызванные глобальным потеплением климата, могут стать уже в самое ближайшее время серьёзной угрозой для мировой продовольственной безопасности.
Об этом пишут китайские и сингапурские учёные Синьюэ Лю, Дунсяо Чжан и Сяоган Хэ в своей статье для научного журнала Science Advances. В материале говорится о необходимости усиления контроля за миграцией саранчи в общемировом масштабе. Эта мера востребована, так как из-за глобального потепления нашествия этих вредителей полей повсеместно становятся всё более массовыми и носят поистине опустошающий характер.

Повышение средней температуры воздуха и увеличение количества осадков создают благоприятные условия для размножения этих насекомых в ранее нетипичных для нашествий районах и ухудшают ситуацию в традиционных «горячих точках», указано в публикации. Более того, ареал обитания вредителей продолжает расширяться. Участились случаи одновременных набегов саранчи в удалённых друг от друга районах, например, в Индии и Марокко. Такая ситуация может привести к тяжёлым неурожаям и подорвать мировую продовольственную безопасность, предостерегают учёные.

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#безопасность
#урожай
#климат
#насекомые
#вредитель
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