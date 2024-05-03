Сексолог Кокс рассказала о недопустимом запрете в сексе

Фото: iStock/kicsiicsi
Сексолог Трейси Кокс заявила, что недопустимо критиковать партнера из-за мастурбации. Об этом пишет Daily Mail.
По словам эксперта, мастурбация является нормальной сексуальной практикой. Кокс отметила, что 95% мужчин и 81% женщин занимаются этим.
Сексолог рассказала, что некоторые женщины уверены, что мастурбация не является необходимой или уместной в отношениях, поскольку мужчина якобы должен удовлетворять все свои интимные потребности с партнершей. Кокс подчеркнула, что такой запрет в сексе влечет за собой ссоры, потому что нарушает конфиденциальность человека и его право на самостоятельные решения в сфере интима.
Специалист добавила, что отвращение к самоудовлетворению демонстрирует скованность и закомплексованность в постели. Кокс заключила, что отказываясь от мастурбации, мужчины хуже контролируют наступление оргазма, а также сокращается средняя продолжительность полового акта.
Читайте также:
Названа страна с самыми сексуально раскрепощёнными гражданами
Порнозвезда раскрыла отношение мужа к ее работе
Сын экс-сенатора рассказал об отношениях с порнозвездой Катей Самбукой
Сексолог рассказала, что некоторые женщины уверены, что мастурбация не является необходимой или уместной в отношениях, поскольку мужчина якобы должен удовлетворять все свои интимные потребности с партнершей. Кокс подчеркнула, что такой запрет в сексе влечет за собой ссоры, потому что нарушает конфиденциальность человека и его право на самостоятельные решения в сфере интима.
Специалист добавила, что отвращение к самоудовлетворению демонстрирует скованность и закомплексованность в постели. Кокс заключила, что отказываясь от мастурбации, мужчины хуже контролируют наступление оргазма, а также сокращается средняя продолжительность полового акта.
Читайте также:
Названа страна с самыми сексуально раскрепощёнными гражданами
Порнозвезда раскрыла отношение мужа к ее работе
Сын экс-сенатора рассказал об отношениях с порнозвездой Катей Самбукой
Екатерина Коршунова