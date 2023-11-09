Семь подмосковных ЦМИТов получили субсидии на 14 млн рублей

Фото: ЦМИТ «Техношкола»
Семь центров молодёжного инновационного творчества Подмосковья получили региональные субсидии. Они пойдут на возмещение части затрат, связанных с их деятельностью, сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
На базе ЦМИТов дети изучают робототехнику, программирование, моделирование, робототехнику и многое другое. Ученики центров участвуют в соревнованиях, олимпиадах и конкурсах различных уровней.
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Лора Луганская