Семья погибшего в ДТП с Ефремовым против условно-досрочного освобождения актёра

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Семья погибшего в аварии с Михаилом Ефремовым Сергея Захарова против условно-досрочного освобождения актёра. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что близкие погибшего так и не простили Ефремова, они не намерены поддерживать очередное ходатайство актера об УДО. По информации источника, ни сам Ефремов, ни его адвокат до сих пор не извинились перед семьей Захарова.
В настоящее время родственники погибшего считают, что артист должен остаться в колонии до конца срока — он истекает в середине 2028 года. Сам Ефремов планирует выйти с пострадавшими на связь. Уточняется, что он напишет письмо с извинениями и передаст его семье через адвоката.
Напомним, Ефремов уже три года отбывает наказание в колонии в Белгородской области за смертельное ДТП, виновником которого он стал 8 июня 2020 года в Москве. В марте текущего года актеру согласовали ходатайство об условно-досрочном освобождении из колонии.
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В настоящее время родственники погибшего считают, что артист должен остаться в колонии до конца срока — он истекает в середине 2028 года. Сам Ефремов планирует выйти с пострадавшими на связь. Уточняется, что он напишет письмо с извинениями и передаст его семье через адвоката.
Напомним, Ефремов уже три года отбывает наказание в колонии в Белгородской области за смертельное ДТП, виновником которого он стал 8 июня 2020 года в Москве. В марте текущего года актеру согласовали ходатайство об условно-досрочном освобождении из колонии.
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Екатерина Коршунова