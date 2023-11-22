Серпуховские педагоги участвуют в конкурсе «Педагогическое мастерство-2024»

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Более двадцати педагогов Серпухова стали участниками престижного конкурса. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.
Открытие муниципального этапа конкурса «Педагогическое мастерство-2024» прошло в Дашковской средней школе городского округа Серпухов.
Участие в конкурсе приняли 22 педагога из учреждений образования муниципалитета. Участники будут оцениваться в трех номинациях. Это «Педагогический дебют», «Учитель года» и «Воспитатель года».
Каждый специалист для достижения победного результат должны будут пройти ряд испытаний, которые будут направлены на оценку его профессиональных навыков и компетенций.
Стоит отметить, что в состав основного жюри конкурса вошли Александр Лысиков, Елена Акимова, Татьяна Трифаненко, Татьяна Клочко и Ольга Крылова.
Кроме этого, победителей конкурса будут награждать уже 22 декабря.
Читайте также:
Строительство новой поликлиники в Серпухове закончат в декабре
В Серпухове пройдет областной конкурс классического танца
В Серпухове белых лебедей отправили на зимовку
Участие в конкурсе приняли 22 педагога из учреждений образования муниципалитета. Участники будут оцениваться в трех номинациях. Это «Педагогический дебют», «Учитель года» и «Воспитатель года».
Стоит отметить, что в состав основного жюри конкурса вошли Александр Лысиков, Елена Акимова, Татьяна Трифаненко, Татьяна Клочко и Ольга Крылова.
Кроме этого, победителей конкурса будут награждать уже 22 декабря.
Читайте также:
Строительство новой поликлиники в Серпухове закончат в декабре
В Серпухове пройдет областной конкурс классического танца
В Серпухове белых лебедей отправили на зимовку
Мира Полтева