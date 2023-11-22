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Все сервисы «ВКонтакте» восстановили свою работу после сбоя и доступны пользователям в полном объёме, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службе социальной сети.
Напомним, 22 ноября у «ВКонтакте» произошёл массовый сбой. Пользователи пожаловались на невозможность зайти на сайт. При попытке входа на свою страницу можно было увидеть сообщение о том, что сервис временно не доступен. Лента новостей и все остальные сервисы также перестали работать.
Однако, уже пару часов спустя, в пресс-службе компании сообщили, что работа «ВКонтакте» восстановлена, а все сервисы социальной сети доступны пользователям в полном объёме.
При этом, что стало причиной сбоя - в пресс-службе не уточнили.
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Однако, уже пару часов спустя, в пресс-службе компании сообщили, что работа «ВКонтакте» восстановлена, а все сервисы социальной сети доступны пользователям в полном объёме.
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Евгения Парфентьева