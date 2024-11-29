Школьник из Каширы завоевал награду Международного экологического форума

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Четвероклассник Семён Юшенков, обучающийся в школы углубленным изучением отдельных предметов № 7 городского округа Кашира, победил на III Международном детском экологическом форуме, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Семён Юшенков одержал победу в номинации «Экоподелки». На конкурс он представил арт-часы, которые сделал из цветных карандашей», — говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Темой III Международного детского экологического форума стало «Изменение климата глазами детей». Участие в форуме приняли ребята из 19 стран, из всех заявок, включающих различные научные и творческие проекты, жюри выбрало самые лучшие.
Форум организовал фонд защиты окружающей среды «ЭКОФОН», который активно занимается вопросами экологии и устойчивого развития.
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