Сходившая на свидания с 164 мужчинами женщина рассказала о секретах удачного брака

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Пользовательница форума Reddit поделилась опытом после 164 свиданий. Она рассказала, что в итоге ей удалось найти мужа. Девушка поделилась опытом и дала советы в разделе Ask Me Anything («Спросите у меня что угодно»).
Она посоветовала мужчинам самим приглашать девушек на свидания. Можно позвать даму на свидание как-то оригинально. Автор поста также рекомендует мужчинам задавать больше вопросов.
«Не поверите, сколько парней демонстрирует ноль интереса к твоей жизни. И следите за языком тела: улыбайтесь, наклоняйтесь к ней, меняйте выражение лица, чтобы показать, что активно слушаете ее», — дала совет она.
«К пятому свиданию мы были официально вместе, и это не было страшно. Мы были в полном восторге, и я с ума сходила от того, как легко и просто может быть с нужным человеком», — поделилась радостью девушка.
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