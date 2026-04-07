SHOT ПРОВЕРКА нашла кишечную палочку в блюдах ресторана «Джонджоли»

07 апреля 2026, 21:41

Команда SHOT ПРОВЕРКИ проверила заведение сети грузинских ресторанов «Джонджоли» в районе Китай-города после жалоб подписчиков проекта, где выявила серьезные нарушения санитарных норм и технологических процессов.





Отмечается, что повар находился на кухне в уличной одежде, а после похода в туалет готовил блюда немытыми руками. Кроме того, овощи не мыли, а доски с ножами сотрудники просто протирали тряпкой, что приводит к распространению бактерий на еду, которая может нанести вред здоровью посетителей. Эксперт пищевого производства Ольга Пасько отметила, что подобные нарушения происходят системно.





«Стоит отметить, что на кухне отсутствует место питания, и сотрудники едят там, где могут, то есть на кухне, — это серьезное нарушение. В таком случае сотрудники могут занести в готовую продукцию опасные микробы вроде стафилококка, кишечной палочки и других патогенных микроорганизмов», — рассказала Пасько.