Шварценеггера задержали в аэропорту Мюнхена при попытке вылететь в Австрию

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
Во время таможенного досмотра в аэропорту Мюнхена задержали Арнольда Шварценеггера, который собирался вылететь в австрийском городе Кицбюэль. Об этом сообщает BILD, ссылаясь на собственный источник.
Согласно сообщению, 76-летний Шварценеггер собирался принять участие на Всемирном климатическом саммите в австрийском Кицбюэле. Однако его задержали при таможенном досмотре.
Уточняется, что причиной задержания актера и политика стали дорогие часы швейцарской фирмы Audemars Piguet. По словам самого Шварценеггера, он собирался продать их на аукционе.
Издание утверждает, что актёр находится в помещении полиции аэропорта уже несколько часов. Других подробностей не приводится.
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Уточняется, что причиной задержания актера и политика стали дорогие часы швейцарской фирмы Audemars Piguet. По словам самого Шварценеггера, он собирался продать их на аукционе.
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Элина Позднякова