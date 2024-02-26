Швеция готова взять ответственность за безопасность в регионе

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Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон выразил готовность своей страны принять на себя ответственность за евроатлантическую безопасность.
«Сегодня — день исторический. Парламенты всех государств-членов НАТО высказались за вступление Швеции в альянс. Швеция готова принять на себя ответственность за евроатлантическую безопасность», — отметил Кристерссон.Президент Финляндии Саули Ниинистё поздравил Швецию с этим событием и подчеркнул ожидание вступления соседа в альянс. Премьер-министр Петтери Орпо также поздравил Швецию с ратификацией просьбы.
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Артем Кузьмин