Синоптик Ильин спрогнозировал низкое давление в Москве

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Синоптик Александр Ильин заявил, что в Москве в выходные ожидается понижение атмосферного давление.
Так, в воскресенье давление опуститься до 740 мм ртутного столба из-за приближения атмосферного фронта.
При этом, по его прогнозу, в воскресенье будет холоднее, начнётся дождь, местами ожидается порывистый ветер.
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«В столице будет пасмурно. В субботу днём воздух максимально прогреется до плюс 5-7°C. А в ночные часы температура будет плюс 2-4°C. Ветер сохранит свое южное направление и останется достаточно плотным. Его скорость составит 5-10 м в секунду. Осадков не ожидается», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» синоптик.
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Мелисса Тимофеева