Сырье для табачной и никотиносодержащей продукции будут маркировать в России

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал Постановление о расширении правил маркировки табачной и никотиносодержащей продукции. Об этом сообщает ТАСС.
Теперь производители сырья для табачной продукции должны будут направлять все необходимые данные в государственную систему мониторинга товаров.
Подобная мера позволит улучшить процесс отслеживания сырья и товаров из него и станет инструментом пресечения государством факта нелегального производства сигарет и прочей никотиносодержащей продукции в России.
Требования о прослеживаемости табачной и никотинсодержащей продукции распространяются и на магазины «дьюти-фри». Информацию о поступлении продукции в эти магазины и путях ее дальнейшей реализации будут подавать один раз в квартал через государственную систему маркировки «Честный знак».
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Подобная мера позволит улучшить процесс отслеживания сырья и товаров из него и станет инструментом пресечения государством факта нелегального производства сигарет и прочей никотиносодержащей продукции в России.
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Мария Федоровцева