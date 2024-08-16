«Сколько этот придурок готов заплатить»: как со смертью Мэттью Перри связаны врачи и наркодилеры

Фото: соцсети М.Перри
В деле о смерти голливудского актера Мэттью Перри появились новые детали. Оказалось, что к его кончине причастны сразу несколько лиц из его близкого круга. Что произошло с актером и как с гибелью звезды сериала «Друзья» связаны наркодилеры расскажет редакция «Радио 1».
Смерть Мэттью Перри: кто виновен в смерти актера
54-летний актер Мэттью Перри скончался 28 октября 2023 года. Утром рокового дня он играл пиклбол, затем вернулся домой, отправил своего личного помощника по делам и принял ванну. Вернувшись на виллу, ассистент Перри обнаружил лишь его бездыханное тело.
Изначально предполагалось, что смерть артиста наступила по естественным причинам. В СМИ писали, что спровоцировать сердечный приступ могли физическая нагрузка и горячая вода. Однако спустя некоторое время выяснилось, что в организме артиста находилась существенная доза кетамина — специального раствора для анестезии. Количество препарата было сравнимо с настоящим наркозом, применяемым в больнице.
Следователи стали прорабатывать версию о насильственной смерти актера. Так, по подозрению в причастности к гибели Перри были задержаны: врачи Сальвадор Пласенсия и Марк Чавес, наркодилерша Джасвин Санга (известная как «Кетаминовая королева»), ассистент актера Кеннет Ивамаса и «брокер» по имени Эрик Флеминг.
Осенью 2023 года они продали Перри примерно 20 пузырьков с кетамином, получив от него за это 55 000 долларов наличными.
«Интересно, сколько этот придурок нам еще готов заплатить?», — подшучивали над Перри фигуранты в переписке.
Дело в том, что пузырек, который продавали Перри за 2000 долларов, самому доктору Пласенсия обходился в три раза дешевле. И он лично вводил актеру кетамин, не обращая внимания на скачки давления, которые при этом начинались.
Фото: соцсети М.Перри
Был ли связан Мэттью Перри с наркотиками
При жизни голливудский актер нередко рассказывал прессе о своих пагубных пристрастиях. Однако за несколько месяцев до смерти Перри заверял, что не употребляет запрещенные вещества с 2021 года. В ходе расследования выяснилось, что эти заявления актера были ложными.
Оказалось, что Перри употреблял кетамин, который получал для лечения депрессии и тревожного расстройства.
Первоначальными источниками поставок препаратов были два врача. Когда лекарства от этих врачей стали слишком дорогими, Перри переключился на новый источник — следствие нашло женщину, известную как «Кетаминовая королева Лос-Анджелеса».
Кому и что Мэттью Перри оставил в наследство
Наследство звезды сериала «Друзья» оценивается в 120 миллионов долларов. Огромная сумма досталась его бывшей возлюбленной, а почти все свои деньги Мэттью Перри незадолго до смерти поместил в трастовый фонд, распорядителями которого стали его друзья Лиза Фергюсон и Робин Рузан.
Актер, умерший бездетным, в своем завещании отметил, что дети, которые у него могут родиться после 2009 года, не имеют «явного права» на его состояние.
Читайте также:
«Он был частью ДНК»: артисты сериала «Друзья» прервали молчание после смерти Мэттью Перри
«В джакузи после тренировки»: как умирал звезда сериала «Друзья» и что шокировало фанатов
Звезда сериала «Друзья» перед смертью опубликовал пророческую фотографию
Анастасия Хохлова