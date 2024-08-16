«Сколько этот придурок готов заплатить»: как со смертью Мэттью Перри связаны врачи и наркодилеры

«В этом году у нас большой прорыв в строительстве школ и дошкольных учреждений. Мы открываем три детских сада и четыре школы к началу учебного года, а три школы и один детсад введем в эксплуатацию до конца 2024 года», — сказала Юлия Купецкая.

Она отметила, что новые школы рассчитаны в общей сложности на более чем 8 тысяч учеников, а детские сады — на 1340 воспитанников.Юлия Купецкая также сообщила, что в настоящее время ещё в шести образовательных учреждениях ведётся ремонт: это четыре школы и два дошкольных отделения.В ходе встречи была также поднята тема обеспечения жителей Мытищ медицинским обслуживанием. Глава округа отметила, что в микрорайоне Пироговский в начале года была открыта поликлиника на 200 посещений в смену, в деревне Сухарева до конца года заработает новая подстанция скорой помощи, а в будущем году на территории жилого комплекса «Новое Медведково» начнётся строительство поликлиники на 318 посещений в смену.В Сергиевом Посаде готовят к открытию новое здание Физмат-лицеяНовая школа на 1170 мест в Люберцах получила разрешение на ввод в эксплуатациюКапремонт старейшей школы Дубны завершат до начала учебного года