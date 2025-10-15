Скончался автор саундтреков культовых сериалов Патрик Даймон

15 октября 2025, 20:05

Фото: iStock/jorgeantonio

На 80-м году жизни скончался греческий музыкант Константинос Казакос, наиболее известный под псевдонимом Патрик Даймон. Причина его смерти не называется, пишет «Российская газета», ссылаясь на зарубежные СМИ.





Автор долгое время работал в Бразилии, где создавал саундтреки для популярных теленовелл. Его композиции часто становились центральными музыкальными темами для сериалов и звучали в заглавных заставках.



Известно, что артист родился в 1946 году на острове Самос. На творческий путь он вступил еще в детстве, когда присоединился к церковному хору. За время своей карьеры он записывал треки на греческом, испанском, португальском, английском, французском, итальянском и армянском языках, а также на иврите.

